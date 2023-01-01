WebCatalog
Podimo Studio

Podimo Studio

studio.podimo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Podimo Studio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Podimo, podcast yayıncıları için yaratılmıştır. Ekosistemin bir parçası olmak, Podimo'da hedef kitlenizi oluşturmak ve dinleyicileriniz hakkında bilgi edinmek için Podcaster Studio'ya kaydolun.

Web Sitesi: podimo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Podimo Studio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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