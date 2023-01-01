Ploomes, CRM, süreç otomasyonu ve teklif oluşturmayı birleştiren ilk platformdur. Satış elemanının çalışma ortamını birleştirerek ve müşterilerin 360 derecelik bir görünümünü sağlayarak, oluşturulan müşteri adayından dönüşüme ve sadakate kadar tüm ticari operasyonun kontrolüne sahip olun. Daha geleneksel CRM'lerin sağlamlığını ve daha basit CRM'lerin uygulama, kullanım ve bakım kolaylığını birleştirerek pazar boşluğunu dolduruyoruz. Bu konumlandırmayla Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura ve Unimed gibi müşterilere hizmet veren en büyük Latin Amerika CRM şirketi haline geldik.

Web Sitesi: ploomes.com

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