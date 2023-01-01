WebCatalog

Ploomes

Ploomes

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Web Sitesi: ploomes.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ploomes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ploomes, CRM, süreç otomasyonu ve teklif oluşturmayı birleştiren ilk platformdur. Satış elemanının çalışma ortamını birleştirerek ve müşterilerin 360 derecelik bir görünümünü sağlayarak, oluşturulan müşteri adayından dönüşüme ve sadakate kadar tüm ticari operasyonun kontrolüne sahip olun. Daha geleneksel CRM'lerin sağlamlığını ve daha basit CRM'lerin uygulama, kullanım ve bakım kolaylığını birleştirerek pazar boşluğunu dolduruyoruz. Bu konumlandırmayla Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura ve Unimed gibi müşterilere hizmet veren en büyük Latin Amerika CRM şirketi haline geldik.

Web Sitesi: ploomes.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ploomes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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