Plentific, esnaflara (tesisatçılar, elektrikçiler vb.) yönelik özel bir pazar yeri bulunan lider mülk yönetimi yazılımı şirketidir. Plentific'in neden İngiltere, ABD ve Almanya'daki mülklerini yönetmek isteyen ev sahipleri, mülk yöneticileri ve ticaret profesyonelleri için 1 numaralı tercih olduğunu keşfedin.

Web Sitesi: plentific.com

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