Alternatifler - Plecto

Goals.com

goals.com

Goals.com, satış performansı yönetimi ve ekip üretimini yönetmek için basit ve kolay bir çözümdür. Meşgul satış liderlerinin ve meşgul satış ekiplerinin, daha fazla satış sağlamaya yardımcı olacak temel ölçümler ve araçlara ilişkin hızlı ve doğru bir resme ihtiyaç duyduğu varsayımı üzerine inşa edil...