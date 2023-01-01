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Platzi

Platzi

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Web Sitesi: platzi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Platzi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Profesyonel Çevrimiçi Teknoloji Kurslarımızla geleceğin web'ini yaratmak için sıfırdan öğrenin. 🚀Geliştirme, Tasarım, Pazarlama ve İşletme Kursları! Platzi Kolombiyalı bir eğitim platformudur.

Web Sitesi: platzi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Platzi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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