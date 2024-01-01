Alternatifler - Planful

Mtivity

mtivity.com

Mtivity, baskı satın alan ve yöneten şirketlere iş akışı otomasyonu sağlayan, dünya lideri bir baskı tedarik yazılımı şirketidir. Çözüm, SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformunda sunulur ve baskı profesyonellerinin, oluşturma aşamasından üretim ve yerine getirmeye kadar tüm süreçleri yönetmesine ve ...