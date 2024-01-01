Alternatifler - Placer.ai

Ermes

ermes.ai

ERMES entegre bir veri + medya platformudur. Amacı, verileri ve yapay zekayı kullanarak reklamcılığı büyük ve küçük tüm şirketler için basit, doğru ve karlı hale getirmektir. ERMES platformu şunları içerir: - Özel hedefleme oluşturmak için davranış ve satın alma niyeti kriterleri dahil olmak üzere 3...