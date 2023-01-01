WebCatalog
Pixian.AI

Pixian.AI

pixian.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pixian.AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Rahatsız edici abonelikler olmadan resim arka planının kaldırılması. Fiyatının çok küçük bir bölümünde mükemmel kalite. Üstelik beta sürümünde tamamen ücretsiz.

Web Sitesi: pixian.ai

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