Alternatifler - Piwik PRO

CustomerGauge

customergauge.com

Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...