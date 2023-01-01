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Pica AI

Pica AI

pica-ai.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pica AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pica AI'nin yüz değiştirme aracıyla fotoğrafları yeniden düzenlemek çocuk oyuncağı. Yüzünüzü herhangi bir resme zahmetsizce ve hızlı bir şekilde yerleştirin. Bir şans ver!

Web Sitesi: pica-ai.com

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