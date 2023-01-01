Phaneroo, ulusları ve tüm dünyayı Tanrı'nın sözüyle dönüştürme vizyonuna sahip, dinamik, yaşamı dönüştüren ve nesilleri etkileyen bir bakanlıktır.

Web Sitesi: phaneroo.org

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