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Alternatifler - Petal Maps

Google Maps

Google Maps

google.com

Google Haritalar, Google tarafından geliştirilen bir web haritalama hizmetidir. Uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, sokak haritaları, sokakların 360° etkileşimli panoramik panoramik görüntüleri (Sokak Görünümü), gerçek zamanlı trafik koşulları ve yaya, araba, bisiklet ve hava (beta) veya toplu ta...

Waze

Waze

waze.com

Waze (İbranice: ווייז‎, eski adıyla FreeMap Israel), Google'a ait bir GPS navigasyon yazılımı uygulamasıdır. GPS desteği bulunan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda çalışır. Bir cep telefonu ağı üzerinden konuma bağlı bilgileri indirirken, adım adım navigasyon bilgileri ve kullanıcı tarafından ...

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

Yandex.Haritalar, tam adresiniz olmasa bile hedefinizi bulmanıza yardımcı olur; toplu taşıma, araba veya yürüyüş rotasını öğrenin.

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

openstreetmap.org

OpenStreetMap ücretsiz wiki dünya haritasıdır.

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

Arama alanı. Hayatları birbirine bağlamak. Tek bir aramayla konumlar, otobüsler, metrolar ve yollar da dahil olmak üzere tüm alanlara ilişkin bilgileri birbirine bağlayan yeni bir haritayı keşfedin. Naver Haritaları

百度地图

百度地图

map.baidu.com

Haritalara göz atın, yerleri arayın, otobüs sürüş rotalarını kontrol edin, gerçek zamanlı trafik koşullarını, seyahat rehberinizi ve yaşam asistanınızı kontrol edin. Metro hattı haritasına göz atma, otobüs planı sorgulama ve doğru ücret ve saat bilgileri sağlar. Baidu Haritaları (Baidu Haritaları),...

HERE WeGo

HERE WeGo

here.com

HERE WeGo - Haritalar - Rotalar - Yol Tarifleri - A'dan B'ye tüm yollar bir arada

Qwant Maps

Qwant Maps

qwant.com

Doğru adresleri bulan ve sizi takip etmeden size yol gösteren harita hizmeti.

腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

Ülke genelinde 400'den fazla şehirde harita tarama, adres sorgulama, ilgi çekici nokta arama, otobüs transferi, sürüş navigasyonu, otobüs güzergahı ve site sorgulama gibi birçok hizmet sağlar. Tencent Haritalar, Tencent tarafından sağlanan, uydu görüntüleri, sokak haritaları, sokak görünümü ve tari...

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