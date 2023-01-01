Alternatifler - People.ai
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Writecream
writecream.com
Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Troops
troops.ai
Birliklerle hiçbir gelir sinyalini kaçırmayın. Salesforce, HubSpot, Zendesk ve Jira'yı doğrudan Slack ve Microsoft Teams'den kolayca güncelleyin. Ücretsiz olarak başlayın.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Regie.ai
regie.ai
Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.
Upscale
upscale.ai
Potansiyel Müşterileri Gelire Dönüştürün Satış ekibinizin tutarlı bir satış hattı oluşturmasına ve gelir hedeflerini daha hızlı aşmasına yardımcı olan Satış Katılım Platformu
Momentum
momentum.io
Yapay Zekayı Kullanarak Satışlarınızı Otomatikleştirin. Momentum, Slack, Salesforce ve gelir yığınınızın geri kalanını birbirine bağlayan otomatik MEDDIC, bildirimler, çağrı özetleri ve anlaşma odaları ile ekiplerin satış hattı yönetimini iyileştirmesine ve oranları kapatmasına yardımcı olur.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Luru
luru.app
İşlem hattını izlemek, satış süreçlerini otomatikleştirmek ve iş uygulamalarından CRM'yi güncellemek için Satış Süreci Zeka Platformu.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, yapay zeka destekli SMS konuşmalarıyla potansiyel müşterileri dönüştürür. Otomatik SMS mesajları potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutar ve dönüşüm oranlarını artırır.
Autobound
autobound.ai
Potansiyel bir müşteriyi araştırmak ve kişiselleştirilmiş, düşünceli bir e-posta yazmak 20 dakika sürmemelidir. Otomatik bağlama, yapay zekayı kullanarak kişiselleştirilmiş, alakalı satış e-postaları oluşturarak e-posta yanıt oranını artırır.
Dooly
dooly.ai
Dooly, CRM hijyenini iyileştirerek, kazanan bir satış süreci yürüterek ve düşük değerli işleri ortadan kaldırarak gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olur.
Exceed.ai
exceed.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ile potansiyel müşteri dönüşümünü geliştirin. Gelir etkileşimlerini otomatikleştirin, geniş ölçekte etkileşim kurun ve E-posta, Sohbet, SMS yoluyla etkileşim kurun.
Humantic AI
humantic.ai
Satış ekiplerinin tüm etkileşimleri özgün bir şekilde kişiselleştirmesi, daha fazla potansiyel müşteriyle etkileşime geçmesi ve daha fazla anlaşma yapması için alıcı zekası ve kişilik yapay zekası.
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Lavender
lavender.ai
Lavender, dünya çapında binlerce satıcının daha iyi e-postaları daha hızlı yazmasına yardımcı olarak onlara daha kısa sürede daha olumlu yanıtlar almalarına yardımcı oluyor. G2'de 4,9/5 puan aldı.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Nektar
nektar.io
Nektar, müşterilerimizin verilerinden yararlanmalarına ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış sezgisel bir mobil veri toplama ve yönetim platformudur.
amplemarket
amplemarket.com
Siz satışa odaklanırken Amplemarket sıkıcı işlerle ilgilenir. Bu, potansiyel müşteri yaratma, e-posta erişimi ve otomatik pilotta potansiyel müşteri yeterliliğidir.