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Alternatifler - Peatix

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Gruplar belirli kişilerle ortak ilgi alanları hakkında iletişim kurulabilen yerlerdir. Aile toplantınız, iş sonrası spor takımınız veya kitap kulübünüz gibi her şey için bir grup oluşturabilirsiniz.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity, topluluğunuzu yerel ve uluslararası düzeyde büyütmek, etkinlikleri kolayca düzenlemek ve üyelerinizle tek bir yerden iletişim kurmak için mükemmel bir topluluk odaklı sosyal etkinlik platformudur.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

Organizasyonlarınıza, hareketlerinize ve kampanyalarınıza güç vermek için tasarlanmış yazılım.

Thonest

Thonest

thonest.com

ÜRÜNÜNÜZ VEYA HİZMETİNİZ ETRAFINDA ilgi çekici TARTIŞMALAR OLUŞTURUN Ürünler ve yazılımlarla ilgili dinamik tartışmalar için nihai platform. Sorunsuz bir şekilde görüşmeler başlatın, içgörüleri paylaşın ve işbirliği yapın.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet, grup etkinliklerini organize etmek, bulmak ve katılmak için kullanılan bir platformdur. Bölgenizdeki insanlarla tanışmak ve yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız buraya aitsiniz.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim ...

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