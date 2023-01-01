WebCatalog
PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PDF Candy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PDF'ye ve 20'den fazla formattaki eski dosyalara dönüştürün. Üstelik PDF Candy, PDF'yi işlemek için 47 çevrimiçi araç sunar: düzenleme, bölme, birleştirme, sıkıştırma ve çok daha fazlası.

Web Sitesi: pdfcandy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PDF Candy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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