WebCatalog
PDF.ai

PDF.ai

pdf.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PDF.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herhangi bir belgeyle sohbet edin - Yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar PDF.ai belgelerinize hayat verir. Soru sorabilir, özet alabilir, bilgi bulabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Web Sitesi: pdf.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, PDF.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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