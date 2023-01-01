WebCatalog
Paysera

Paysera

bank.paysera.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Paysera çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Paysera, hızlı, kullanışlı ve uygun fiyatlı finansal ve ilgili hizmetler sunan bir fintech şirketidir.

Web Sitesi: paysera.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paysera ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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greetbuy.com

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vismaonline.com

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