Alternatifler - Pareto
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi AI görüntü oluşturucudur. Sanat eserleri, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Runway
runwayml.com
Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Fotor
fotor.com
Herkes için ücretsiz çevrimiçi fotoğraf editörü. Fotor'un fotoğraf düzenleyicisiyle yalnızca birkaç tıklamayla fotoğrafları ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz. Tüm çevrimiçi fotoğraf düzenleme araçlarını kapsar; böylece görüntüleri kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir, fotoğraflara metin ekleyebil...
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Harika Stüdyo. CG karakterlerini canlı aksiyon sahnesinde otomatik olarak canlandıran, aydınlatan ve oluşturan bir yapay zeka aracı.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip, sosyal medya erişimini artırmak için uzun videoları TikTok, YouTube Shorts ve Reels'te paylaşmanız için yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü AI odaklı tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için ...
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
AKOOL
content.akool.com
Ticaret için Kişiselleştirilmiş AGI İçerik Platformu AIGC'den yararlanarak metin, resim, ses ve videolarda kişiselleştirilmiş, profesyonel kalitede ürün açıklamaları elde etmek için küçük işletmeler ve E-ticaret için tek adresli mağazayız.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Rask.ai
rask.ai
Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak
Build AI
buildai.space
Yapay zekayı işinize entegre edin. Dakikalar içinde. İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez.
Krater AI
krater.ai
Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevselli...
Booth.ai
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Craiyon
craiyon.com
AI modeli herhangi bir istemden resim çiziyor!
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Kod Danışmanı. En iyi açıklayıcı araçla bugün daha akıllıca kodlamaya başlayın. Kodu optimize etmek, yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek için Yapay Zekayı temel alır!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Hayal gücünü sanata dönüştürün. Yapay zeka görüntü oluşturucumuz hayal gücünü hayata geçirerek saniyeler içinde çarpıcı sanat eserleri, illüstrasyonlar ve görüntüler üretir.
Elai.io
elai.io
Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.