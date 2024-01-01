Alternatifler - Parallel AI

botsplash

botsplash.com

Her iş fırsatı bir konuşmayla başlar. Çok kanallı bir konuşma platformu olan Botsplash, işletmeleri ve müşterileri herhangi bir dijital platformda birbirine bağlamak için yenilikçi, dijital mesajlaşma yazılımı sunar. Özelleştirilmiş çözümler, mevzuat gerekliliklerini karşılarken aynı zamanda işletme...