WebCatalog

Alternatifler - Paper.li

Issuu

Issuu

issuu.com

PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.

Taboola

Taboola

taboola.com

Taboola'nın yayıncıları ve reklamverenleri için bir yönetim konsolu uygulaması

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

Çevrimiçi hedef kitlenizi büyütmek için Web Sitesi Araçları. İlgi çekici müşteri bağlantıları yaratan Veri Çözümleri. Rıza yönetimi ve GDPR uyumluluğu için Gizlilik Araçları.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.

Storyly

Storyly

storyly.io

Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...

Storipress

Storipress

storipress.com

Editoryal sürecinizi kolaylaştıran ve hedef kitlenize uyum sağlayan üstün içerik oluşturma ve yönetim platformu. Yerel kanban ve takvim görünümleri, site oluşturucu, gelir artırıcı entegrasyonlar ve güçlü SEO araçları gibi özelliklerle Storipress, hedef kitleniz için marka oluşturmanıza olanak tanır...

Letterdrop

Letterdrop

letterdrop.com

İçerik oluşturma ve dağıtım için otomatik iş akışları. Doğru fikirlere öncelik verin, takviminizi planlayın ve onayları yönetin • Yapay zeka destekli CMS ile web seminerlerini yeniden tasarlayın, sosyal medya oluşturun ve daha hızlı yazın • 2023'teki yeni SEO ortamına göre optimizasyon yapın • ...

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...

KAWO

KAWO

kawo.com

KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekil...

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely, kapsamlı araştırma, kesintisiz yazma deneyimi, eksiksiz içeriğin her şey dahil organizasyonu, teknik olmayanlar için basit sayfa içi SEO, intihal tarayıcısına kolay erişim ve elbette CMS'de (WordPress, Ghost, Medium,) kolay yayınlama ile ilgilidir. vb.) platformlar. Blogcuların, blog içeriğ...

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...

Joomag

Joomag

joomag.com

Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.

Automata

Automata

byautomata.io

Otomatik İçerik Yeniden Amaçlandırma ile bloglarınızı ve videolarınızı çoğaltın. Videoları makalelere, makaleleri Twitter konularına ve vaka çalışmalarını haber bültenlerine dönüştürün

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...

Walls.io

Walls.io

walls.io

Walls.io, içeriği toplamanızı, düzenlemenizi ve özelleştirmesi kolay bir akışta görüntülemenizi sağlayan hepsi bir arada bir sosyal duvar çözümüdür. Birden fazla sosyal medya platformundan içerik toplayabilir veya hedef kitlenizin içeriği doğrudan duvarınıza göndermesine izin verebilirsiniz. Ayrıca ...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...

SpidWit

SpidWit

spidwit.com

Spidwit web üzerindeki içeriği bulur ve düzenler. Sektöre özel yüksek kaliteli haberler, videolar, resimler ve alıntılar sunmak için en iyi binlerce site arasında arama yaparak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.

Juicer

Juicer

juicer.io

En iyi gönderilerinizi güzel bir sosyal duvarda paylaşın. Juicer, markalarınızın tüm etiketlerini ve sosyal medya gönderilerini web sitenizde tek, güzel bir sosyal medya akışında toplamanıza yardımcı olarak içeriğinizi kolayca denetlemenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Creatosaurus

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus - Hepsi Bir Arada Yaratıcı ve Pazarlama Platformu. Pazarlama ekipleri, bırakın pazarlama çabalarını ölçeklendirmek şöyle dursun, işlerini tamamlamakta bile zorluk yaşıyor. Dijital ve sosyal medya dünyasında hikaye anlatmak, pek çok farklı insanın dahil olduğu, yönetilmesi gereken araçla...

Content Launch

Content Launch

contentlaunch.com

HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.

Brojure

Brojure

brojure.com

En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Herhangi bir ekranı hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek için ideal platformu keşfedin. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden. Bu doğru, hiçbir sınırlama yok.

InPowered

InPowered

inpowered.ai

inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatı...

Shareaholic

Shareaholic

shareaholic.com

Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir iş hayatında, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli küresel ...

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...

MGID

MGID

mgid.com

Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.

Quuu

Quuu

quuu.co

Quuu, otomatik pilotta sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir numaralı kaliteli içerik kaynağıdır. İçerik iyileştirme sizi sosyal medyadaki kitleler arasında öne çıkarır. Takipçilerinize değer ve tutarlılık sağlamanın bir yoludur. Ancak bunu düzgün bir şekilde yapmak zaman alıcı bir süreçtir; bu nede...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword, markaların güven tesis eden ve kalıcı ilişkiler kuran özgün hikayeler anlatmasını kolaylaştırıyor. Ödüllü içerik pazarlama yazılımımız, küresel yetenek ağımız ve hizmet paketimiz, dünyanın en iyi 300'den fazla markasının ticari büyümesini hızlandırıyor.

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.

True Anthem

True Anthem

trueanthem.com

True Anthem, içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşımını otomatikleştirmek ve optimize etmek için önde gelen yayıncıların güvendiği bir Yapay Zeka Sosyal Yayıncılık platformudur. Yayıncılar, web trafiğini artırmak, sosyal KPI'ları artırmak ve sosyal medya iş akışını otomatikleştirmek için T...

Supapass

Supapass

supapass.com

Podcast'iniz etrafında bir içerik işi kurmak için ihtiyacınız olan her şey Markanızı öne çıkarmak, hedef kitlenizi yakalamak ve müşterilerinizin geri gelmesini sağlamak için birinci sınıf bir uygulama ve web sitesi oluşturun; tüm içeriğiniz tek bir yerde toplanarak zamandan tasarruf edin ve satışla...

Scompler

Scompler

scompler.com

Scompler, kendi hedefleriniz ve okuyucuya sağlayacağınız faydalardan, kişilere ve alıcının yolculuğuna, formatlara, medyaya ve kanallara kadar bir içerik stratejisinin tüm temel unsurlarını tanımlamanıza olanak tanır. Scompler ile tüm içeriğinizi stratejik konu planlaması yaparak organize edebilir v...

Smint.io

Smint.io

smint.io

Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...

Live Center

Live Center

livecenter.com

Live Center, editoryal ekiplerin en güncel canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları ...

Curatora

Curatora

curatora.io

Curatora, müşterilerin hedef kitlenizin okumak istediği birinci sınıf, alakalı içeriği hemen keşfetmesine, düzenlemesine ve dağıtmasına olanak tanır.

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.

Vable

Vable

vable.com

Vable, özelleştirilmiş içeriği toplamanıza, filtrelemenize ve desteklediğiniz kişilere sunmanıza olanak tanıyan bir bilgi yönetimi platformudur. Vable ile bilgi profesyonelleri sonsuz kaynakları izleyebilir ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu tüm haber ve bilgileri içeren özelleştirilmiş bir veritaban...

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