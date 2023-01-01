Panzoid, güzel, özel içerik oluşturmaya yönelik bir topluluk ve araçlardır. Gelecek vaat eden çevrimiçi içerik yaratıcıları için Ocak 2012'de başlatıldı. Arka Plan 1.0'ın piyasaya sürülmesi, Panzoid'in güzel, özel dijital sanat eserlerini kolayca yaratmaya yönelik araçlar sağlama misyonunun başlangıcını işaret ediyordu.

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