Alternatifler - Pamtree

Penny AI

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Penny, danışmanların ve liderlerin talep ettiği kopyalanabilir saha deneyimi yoluyla gelirinizi katlanarak artırırken, size ihtiyacınız olan inovasyon hızında veri ve içgörüler sağlar. Penny, satış danışmanlarının müşterilerle etkileşime girmesine ve yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojisini ...