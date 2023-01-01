Alternatifler - Paddle
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
DigiFabster
digifabster.com
Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...
Pricer24
pricer24.com
Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Minderest
minderest.com
Minderest, European leader in Price & Catalogue intelligence, 400+ customers in 40+ countries. Founded in 2012 Minderest was among the first Price Intelligence companies on the market. Minderest works with retailers who need their competitors' prices, and with manufacturers who wish to check if thei...
Minoa
minoa.io
Minoa is a San Francisco based value enablement platform helping sales teams to build business cases that drive higher sales efficiency and bigger deals. In times where procurement and finance teams are scrutinizing more deals, delivering ROI and a strong business case is more important than ever. S...
ProPricer
propricer.com
ProPricer is a proposal pricing software built to produce solutions to maximize efficiency and accuracy in the development, submission, evaluation, negotiation, and audit of proposal pricing. From storage of historical proposal data to ease of generating various reports, ProPricer empowers Governmen...
Togai
togai.com
Launch usage based pricing models with Togai's reliable metering & billing platform. Usage based billing infrastructure built to handle scale of any size.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC has been a pioneer in the competitive data market, providing web data extraction and analysis to customers in many travel and retail industries. QL2 delivers true competitive advantage through on-demand data acquisition, price monitoring, assortment optimization, product matching, ...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge is a price optimization & management software used for advanced price setting in various industries. The tool helps you find price improvement opportunities, measure price effectiveness, and provides a clear overview of the pricing impact over time through its built-in or custom reports. B...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve is your eCommerce pricing HQ. We help e-commerce businesses understand their competitors, and use price to improve sales performance. Our customers trust BlackCurve for competitor price tracking, price intelligence & dynamic pricing.
tgndata
tgndata.com
tgndata’s Competitive Price analysis is an All-inclusive premium complete suite that covers all of the 4 main axes of online competition, monitoring in real-time the eCommerce market and the competitors/resellers each company has. Segment your competitors’ data into detailed charts with our pricing ...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ monitors what’s happening with your brand across the Internet and delivers actionable sales intelligence to protect + grow your brand. TrackStreet is a true brand partner. We leverage deep industry expertise and artificial intelligence to help automate MAP (Minimum Advertised Price) Pol...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy is a retail pricing software used by all-size companies from a variety of industries around the globe. The retail pricing software, based on Artificial Intelligence and Machine Learning, helps eCommerce professionals monitor and analyze pricing data and reprice products, depending on their...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave is a SaaS-based digital commerce enablement platform providing digital shelf analytics and dynamic pricing solutions for global consumer brands and retailers. The company’s digital commerce enablement and channel optimization platform enables global consumer brands and retailers to acceler...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor is the “AI-first” optimization and intelligence platform for brands and sellers on Amazon, Walmart, and e-marketplaces. Feedvisor’s platform and team of experts offer best-in-class advertising campaign optimization, patented pricing technology, brand and content management, and data-backed...
Prisync
prisync.com
SMBs to Fortune 500's rely on Prisync's data to derive detailed C-level analysis and execute their A-game to increase sales growth and profit margins for more than 20% on average for less than a week's worth of coffee money. Our 5-star 24/7 online customer support team is always available to answer ...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks is a SaaS multi-vendor IT infrastructure design & workflow tool. We help system integrators and enterprises accelerate solution preparation, reduce costs, and speed up time-to-value—by automating routine quotation and estimation tasks.
MiClient
miclient.ai
MiClient offers complete solution for Proposal Management; from creating a proposal to the closure. With the inclusion of automated Client On-boarding process, assure greater conversion rate and improved Client Experience. This also helps you to understand your proposals and get all the details to i...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes is a robust quoting tool that supports all your quoting, and invoicing needs. Create quotes, track and monitor quotes for changes, customize layouts, store contact records, company records, set recurring quotes and expiry dates. In addition, Integrate with project management tools like Mon...
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack is specifically designed for managed service providers and value-added resellers in the IT industry. Our services CPQ software brings efficiency, consistency, and accuracy to each step of the presales process.
Salesbricks
salesbricks.com
A better way to manage quote-to-cash for your enterprise, inside-sales, and self-service go-to-market motions
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ is for the manufacturing industry. Our CPQ software connects the sales- and production processes, and enable your sales team, dealers and even customers to configure complex products without errors. Elfsquad generates a flawless quotation document, that seamlessly meets customer demand....
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress is a web-based SaaS application which enables businesses to automate their sales estimating process using the latest internet technology. Sales personnel is able to easily and quickly generate sales proposals which are more detailed, accurate and include product marketing information. ...
Pricefx
pricefx.com
For Enterprises facing pricing challenges, who need to reliably accelerate profitable growth, and want precision, visibility, and efficiency in their pricing execution, Pricefx is The cloud pricing optimization, management, and CPQ platform that provides a transparent and responsive solution to pric...
Connectbase
connectbase.com
Daha fazla anlaşma kazanmalarına yardımcı olmak için bağlantı sektörü konum bilgileri ve otomatik araçlar sağlıyoruz. Ağınızı satın alma ve satma konusunda dönüştürün.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Apparound
apparound.com
Apparound, pazarlama malzemelerinin sunumundan siparişin yapılandırılması ve toplanmasına kadar tüm satış yolculuğunu dijitalleştiren, hızlandıran ve yöneten hepsi bir arada satış aracıdır. Apparound'un temel özellikleri şunlardır: İçerik paylaşımı: broşürler, kataloglar, ürün özellikleri, sunumlar,...
RevOps
revops.io
RevOps, basit bir misyona sahip modern Deal Desk platformudur: işletmelerin, satış organizasyonlarının daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamasına, markalamayı birleştirmesine, sözleşme hatalarını azaltmasına ve merkezi bir anlaşma deposu sağlamasına yardımcı olan ölçeklenebilir bir Deal Desk oper...
vloxq
vloxq.com
vloxq CPQ ile dakikalar içinde teklif oluşturun! Çözümümüz tamamen özelleştirilebilir ve dağıtımı kolaydır. Yüksek performanslı satış temsilcilerinizin satış yönetimiyle zaman kaybetmeyi bırakıp otomasyonla zamanlarının %90'ından tasarruf etmesinin zamanı geldi. Eski sistemleri, e-tabloları, belge ş...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ, satışlarınızı kolaylaştıran bir B2B e-Ticaret platformudur. Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve tamamen otomatikleştirilmiş ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir sipariş alımının keyfini çıkarmak için Yapılandırın, Fiyatlandırın, Teklif Alın (CPQ).
MonetizeNow
monetizenow.io
Ocak 2021'de kurulan ve merkezi Santa Clara, CA'da bulunan MonetizeNow, B2B SaaS için özel olarak oluşturulmuş tam döngülü bir gelir otomasyon platformudur. MonetizeNow'un birleşik Teklif Verme (CPQ), Faturalandırma ve Kullanım platformu, GTM mimarinizde nokta çözümlere ihtiyaç duymadan tüm fiyat mo...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts, atölyelere, fason imalatçılara ve sonlandırma şirketlerine mevcut en gelişmiş, güvenli, bulut tabanlı tahmin ve fiyat teklifi sistemini sağlayarak işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine yardımcı olma misyonundadır. Kağıtsız Parçalar, CNC torna, CNC frezeleme, İsviçre vida işleme...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl...
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ...
Recurrency
recurrency.com
Tekrarlama, dağıtımı otomatikleştirmek, geliri optimize etmek ve müşteri sadakatini korumak için ERP'nizle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, dünyanın üretime yönelik tek ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Satış sürecinizi hızlandırın, daha fazla anlaşma kazanın ve düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde rakiplerinizin önüne geçin.