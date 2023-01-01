WebCatalog
아웃스탠딩

아웃스탠딩

outstanding.kr

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 아웃스탠딩 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Startuplar, platformlar, içerik, blockchain, yapay zeka, mobilite, oyunlar, yatırım gibi okurların zorlandığı konulara kolay ve eğlenceli çözümler sunuyoruz. Aylık abonelikle Olağanüstü'ye katılın!

Web Sitesi: outstanding.kr

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