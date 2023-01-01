Optimistic Ethereum L2 Explorer

Optimistic Ethereum explorer, Optimism L2'de gerçekleşen işlemler, adresler, tokenlar, fiyatlar ve diğer aktiviteler için Optimism blok zincirini keşfetmenize ve aramanıza olanak tanır

Web Sitesi: optimistic.etherscan.io

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