Alternatifler - OpenText
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Google Kişiler ve benzeri tüm ilişkili Google uygulamalarında ilgili bilgileri ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Obviously AI
obviously.ai
Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
Domo
domo.com
Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.