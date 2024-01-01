Alternatifler - OpenText

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Box

Box

box.com

Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...

Tidio

Tidio

tidio.com

Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...

Looker

Looker

looker.com

Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.

Guru

Guru

getguru.com

İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Google Kişiler ve benzeri tüm ilişkili Google uygulamalarında ilgili bilgileri ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Grow

Grow

grow.com

Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.

Metabase

Metabase

metabase.com

Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, Yıldırım hızında - Ekiplerin baş ağrısı yaşamadan yapay zeka oluşturmasına yönelik platform.

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