Alternatifler - OpenAI
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
SpeechTexter
speechtexter.com
Metin dönüştürücüye konuşma. Sesinizle dikte edin. Sesinizle yazmak için ücretsiz web uygulaması. 70'in üzerinde farklı dil destekleniyor!
Speechnotes
speechnotes.co
Metne Konuşma - Sesle Yazma ve Transkripsiyon. Sesinizle ücretsiz olarak not alın veya ses ve video kayıtlarını anında otomatik olarak yazıya dökün. Güvenli, doğru ve süper hızlı.
Krisp
krisp.ai
Uzak toplantılar, podcast'ler ve kayıtlar sırasında arka plan gürültüsü ve yankı olmadan HD sesin keyfini çıkarın. Krisp, gürültülü dikkat dağıtıcı unsurları önleyerek üretkenliği ve profesyonelliği artırır.
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Resemble.ai
resemble.ai
Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.
Jammable
jammable.com
Favori Seslerinizle Yapay Zeka Kapakları Oluşturun! Saniyeler içinde yüksek kaliteli AI kapaklar yapmak için 1 numaralı platform!
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Riku.AI
riku.ai
A.I. ile denemeler yapın. Bir oyun alanı, birden fazla sağlayıcı. Riku, yapay zekanızın kasasıdır. kreasyonların kaydedileceği, dağıtılacağı ve en son teknolojinin deneneceği bir yer. Riku, NLP teknolojisiyle özel modeller oluşturmak için tek durak çözümdür.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
AssemblyAI
assemblyai.com
Konuşmayı yazıya dökmek ve anlamak için güçlü yapay zeka modellerine erişin Basit API'miz konuşma tanıma, konuşmacı algılama, konuşma özetleme ve daha fazlası için yapay zeka modellerini ortaya çıkarır. Basit bir API aracılığıyla üretime hazır, ölçeklenebilir ve güvenli yapay zeka modelleri sunmak ...
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Phrase Localization Suite
phrase.com
En Yalın, En Hızlı ve En Güvenilir Yerelleştirme Platformu. Yeni pazarlara sorunsuz bir şekilde büyümeyle ve sorunsuz bir şekilde girmek için ölçeklenebilir bir yazılım yerelleştirme platformunun gücünden yararlanın.
Gladia
gladia.io
Tek bir API kullanarak AI transkripsiyon, transkripsiyon ve ses zekası eklentileriyle verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Shownotes
shownotes.io
Özet, 7 puan ve akılda kalıcı alıntı içeren açılış sayfası oluşturun. Whisper ile Ses dosyasını yazıya dökün. Fransızca, Almanca, Çince ve çok daha fazlasını yazıya dökün. Düşüncelerinizi bir blog yazısına dönüştürün. Youtube, Spotify, Spreaker ve Buzzsprout'u destekler. Mp3, mp4, mpeg, mpga, m...
Deep Block
deepblock.net
Yapay Zeka için En Kolay Yol.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart, sesinizi takip ederek video veya sunum yapmanıza yardımcı olan bir teleprompter uygulamasıdır. PromptSmart, ses tanıma özelliğine sahip ilk teleprompter uygulamasıdır - en gelişmiş topluluk önünde konuşma aracı! Ağustos 2014'te başlıyoruz! PromptSmart topluluk önünde konuşma tutkusund...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note, konuşulan sesi anında metne dönüştüren, yapay zeka destekli bir konuşma tanıma aracıdır. Aracımız, kelimelerinizi düzenleyebileceğiniz veya paylaşabileceğiniz kısa özetlere dönüştürmek için gelişmiş konuşmayı metne dönüştürme teknolojisini kullanır. Söylediğiniz sözcükleri anında kı...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector, orijinalliğin tespit edilmesine ve yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin filtrelenmesine yardımcı olan bir ses doğrulama aracıdır. Sözlü değerlendirmelerde kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar ve ses manipülasyonuna, yanlış bilgilendirmeye, ses dolandırıcılığına ve intihaller...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Gooey.AI
gooey.ai
En iyi özel ve açık kaynaklı Üretken Yapay Zekayı kullanarak düşük kodlu Yapay Zeka tariflerini keşfedin, özelleştirin ve dağıtın. Hızlı kod yazan geliştiriciler ve yatırım getirisini kanıtlayan ekipler için tasarlandı.