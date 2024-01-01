OnRamp

OnRamp

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OnRamp, katılım ve uygulama yöneticilerinin yoğun temas gerektiren müşteri katılım sürecini basitleştirmesine yardımcı olan dinamik müşteri katılım yazılımıdır. OnRamp ile dinamik katılım, müşterilerin adımları tamamlama çabasını azaltır ve ekibinizin manuel adımlarını azaltır. Sonuç olarak, işe alım verimliliği, sonuçlar ve müşteri deneyimleri iyileşir. Müşterilerinizi son derece basit ve dinamik bir eylem planıyla güçlendirin. OnRamp eylem planları, müşterilere, girdilerine dayanarak, ilgili görevler, videolar, formlar, anketler, dosyalar ve diğer eylemler ve etkinleştirmeler konusunda adım adım rehberlik eder. Her adım takip edilir ve müşteri ilerlemesi hakkında sizi bilgilendirmek, sonraki adımları tetiklemek ve gelişmenize yardımcı olmak için yol boyunca geri bildirim toplanır. * Her müşteri için kanıtlanmış bir taktik kitabıyla ekibinizi etkinleştirin. * Müşterileri sürecin her adımında dinamik olarak yönlendirin ve etkinleştirin. * İlk katılım verimliliği, sonuçları ve deneyimi hakkında rapor alın. * Öngörülebilir, ölçeklenebilir müşteri katılım süreçlerine giden yolu optimize edin. * Müşterileri 2 kat daha hızlı dahil edin ve personel sayısını artırmadan ölçeklendirin. OnRamp ile müşteri katılımı ve uygulama yöneticileri aslında daha azıyla daha fazlasını yapabilir ve geniş ölçekte beyaz eldivenli katılım ve etkinleştirme sunabilir.

Web Sitesi: onramp.us

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