Alternatifler - Ombud

Boardfy

boardfy.com

Dünyanın en hızlı fiyat takip ve dinamik fiyatlandırma platformu Boardfy, rakiplerinizi veya distribütörlerinizi takip etmenize, otomatik fiyat değişiklikleri yapmanıza, Google Alışveriş kampanyalarınızı optimize etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır!