Alternatifler - OceanFrogs
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, profesyonel e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için lider çözümdür. Hunter'ı kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Nimble
nimble.com
CRM, satış elemanlarından daha fazlası için. Tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM. Kullanımı kolaydır, Outlook/Gmail gelen kutunuzda, sosyal medyada, web'de çalışır.
Seamless.AI
seamless.ai
B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Snov.io
snov.io
Daha fazla potansiyel müşteri. Daha fazla satış. Daha fazla gelir. Büyüme sağlayan satış araç kutusu ve CRM platformuyla işinizi ölçeklendirin ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşime geçin.
Mailshake
mailshake.com
E-posta, telefon ve sosyal ağlarla 5 dakika kadar kısa bir sürede satış destek tempoları oluşturun. Aylık 59$'dan başlayan fiyatlarla.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Growbots
growbots.com
Giden satış sürecinizi tamamen otomatikleştirmek için Growbot'ları kullanın. Tek bir yerde arama ve sosyal yardım. Salesforce ve HubSpot ile entegrasyon sağlıyoruz.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir e-posta bulucudur. Yazılımımız, profesyonellere e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarında yardımcı olmak için genel verileri gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta aracına dönüştürür.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
FindThatLead
findthatlead.com
Artık manuel arama işi yok! FindThatLead, satış ve büyüme için potansiyel müşteri yaratmanızı ölçeklendirir.
HG Insights
hginsights.com
Satış, pazarlama ve strateji ekiplerinin gelirlerini daha hızlı artırmasına yardımcı olmak için sınıfında lider BT Harcaması, Teknoloji Kurulumu ve Sözleşme İstihbaratı sağlıyoruz...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
Visual Visitor
visualvisitor.com
B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.
Cognism
cognism.com
Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.
GetEmail.io
getemail.io
Herkesin E-postasını Saniyeler İçinde Alın. Herhangi bir Şirketteki herhangi bir Profesyonelin E-posta Adresini Bir Saniyede Bulmak için Büyük Veri ve Makine Öğrenimi Algoritmalarını kullanıyoruz.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.
SalesQL
salesql.com
LinkedIn potansiyel müşterilerinizi güçlendirin Henüz bağlantı kurmamış olsanız bile, LinkedIn hedeflerinize yönelik e-posta adreslerini bulmak için SalesQL'i kullanın.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Clearout
clearout.io
Toplu E-posta Doğrulaması - %98+ Doğru, GDPR Uyumlu, Spam Tuzaklarını Kaldırma, Kötüye Kullanım E-posta Doğrulayıcı, E-posta Bulucu, Gerçek Zamanlı API %99,9 Çalışma Süresi - 100 Krediyle Ücretsiz Deneme!
Soleadify
soleadify.com
Dünya çapındaki Küçük İşletmelere ilişkin özel veriler. Hızla değişen dünyada B2B süreçlerini otomatikleştirmek için dürüst ve güvenilir veriler.
Pobuca Connect
pobu.ca
Ekibinizi çok yönlü bir kişi yönetimi uygulamasıyla yükseltin, birden fazla iş kişi listenizi tek bir birleşik adres defterine dönüştürün ve buna web'den, mobil cihazdan ve hatta Outlook ve Gmail'den erişin. Kişilerinizi düzenlemek, etkinlikleri izlemek, görevleri ayarlamak ve LinkedIn ve e-posta im...
Bombora
bombora.com
Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.
Upollo
upollo.ai
Knowledge is everything – get a full 360° view of your prospects. Upollo analyzes everything your users have done in the past in order to give you actionable insights.
Leadership Connect
leadershipconnect.io
The #1 Trusted Source for Finding the Right People in Government. Stop Searching. Start Finding. Connect with government leaders, the C-suite, board members, and people who can help advance your policy or sales goals. Develop strategic relationships for business development. Discuss bills with legis...
Pipebooster
pipebooster.io
Pipebooster tracks your contacts’ job moves, creates updated details, including new contact information, and alerts your sales team to a new prospect for your SDRs.
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads is a fully-packed cold outreach toolkit that helps you generate lists of hyper-targeted sales leads, send cold email sequences, and book more meetings with your ideal prospects all under one dashboard.
Datarista
datarista.com
The Datarista platform provides real time, relevant third party data delivery, integration and update services for both enhancement and prospecting inside of the most popular CRM and Marketing Automation platforms. Datarista is a service extension for the data providers to enable their sales teams t...
SMARTe
smarte.pro
At SMARTe, we understand the challenges faced by revenue-generating teams. That's why we've created a global B2B sales intelligence platform with a strong focus on sales user experience. Our platform revolutionizes how you obtain contact and company insights for your ideal customer profile (ICP). By...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane unlocks lead Generation thanks to AI. Sparklane helps you all along your prospection journey while: - Identifying, mapping and recommending the best accounts to engage based on Business Signals scored by AI - Providing the full professional contact information about your prospects (Cell ph...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer provides real-time contact & company data & audience intelligence solutions that helps you build more targeted audiences. Find new accounts in your territory, your next top engineering or sales hire, an ideal podcast guest or even your next partner. ExactBuyer's Prospector a...
Tomba
tomba.io
Tomba.io is an Email Finder for B2B sales and email marketing . We are collecting and crafting public data using our Robots to provide an advanced prospecting tool to help professionals Data at scale Direct from source Tech driven
Infynd
infynd.com
InFynd is a one-stop data intelligence solution. Our simple and user-friendly prospecting tool helps you in identifying and reaching out to the right prospects in your niche market. We hold the highest number of GDPR-compliant B2B contacts in the UK, with 95% deliverability. Prospect, connect and cl...
Goodfit.io
goodfit.io
Drive sales & marketing efficiency with commercial data unique to your value proposition with our data as a service platform
DiscoverData
discoverdata.ai
2x your revenue pipeline in 30 days. AI discovers contact details for all anonymous website visitors, get the data (mobile #'s, emails) for free!
SifData
sifdata.com
SifData helps companies monitor when their customers and prospects move companies and surface that intelligence within the CRM to drive pipeline, close deals faster and reduce churn.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads is a powerful web based Prospect Generation Software which not only find relevant prospects but also find contact details of it. All the data can be saved in your account, exported as well as transferred to other sites like SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp etc. It is a powerful Prosp...
MeetAlfred
meetalfred.com
Your all-in-one automation solution for LinkedIn, email, and Twitter outreach. With Meet Alfred, unlock the potential of smooth automation to effortlessly manage your multi-channel sales pipeline. Elevate your team’s efficiency and productivity, gaining back over 10 hours per week. Say goodbye to th...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes sales intelligence software helps businesses track, protect, engage, and sell better. Typically, businesses focus on driving more leads with top-of-the-funnel marketing efforts. But Foureyes allows companies to support bottom-of-the-funnel conversion activities and the people who are ultima...
hubsell
hubsell.com
HubSell uses technology with a layer of manual work to find the right companies and the right decision-makers based on your targeted customer profiles/personas, after which hubSell enables you to get in touch with the identified prospects through highly personalised messages directly to their inbox.
Zintlr
zintlr.com
Zintlr is a B2B sales-tech tool that brings the Z-factor to intelligence in leads and recommendations. Zintlr aims to transform the way prospecting research and intelligence gathering to identify top 5% of your TAM. Designed to assist you in recognizing and capturing the correct market, Zintlr inten...
SellHack
sellhack.com
Find emails and spend more time meeting with prospects and less time searching for them. SellHack is the only tool you need to take control of your pipeline.
Peakslead
peakslead.com
Find leads and close deals With Ease! Access accurate and real-time verified B2B database to drive growth with built-in email verification.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight, milyonlarca çevrimiçi mağazayı derler ve trafikleri, endüstrileri, teknoloji kullanımları, önemli karar vericiler ve çok daha fazlası hakkında derin istihbarat içeren, dünya çapındaki e-ticaret liderlerinden oluşan kapsamlı bir veritabanı sunar.
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld, sıcak tanıtımlar yoluyla hedef potansiyel müşterilere daha hızlı erişim sağlayarak şirketlerin gelirlerini artırmalarına ve müşteri edinme maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu...