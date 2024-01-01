Alternatifler - Ocavu

ARGear

argear.io

ARGear, uygulama geliştiricilerinin kendi uygulamaları için Snapchat benzeri AR özelliklerini ve içeriklerini uygulamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı Artırılmış Gerçeklik Yazılımıdır. ARGEAR platformu, diğer AR çözümlerinden farklı olarak yalnızca hepsi bir arada AR SDK'sı sağlamakla kalmıyor, ayn...