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Alternatifler - Ocamba

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.

Courier

Courier

courier.com

Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

Braze

Braze

braze.com

İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

User.com

User.com

user.com

User.com gelişmiş bir pazarlama ve satış otomasyon yazılımıdır. Şirketlerin iç süreçlerini kolaylaştırmalarına ve işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı oluyoruz.

GoZen

GoZen

gozen.io

Yapay Zekayla Desteklenen Organik Büyüme Platformu ile Satışlarınızı ve Gelirinizi 10 Kat Artırın. SEO dostu içerik oluşturarak, hedef kitle oluşturarak, etkileşimi ve satışları otomatikleştirerek işinizi Reklamlar olmadan organik olarak büyütün.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

Iterable

Iterable

iterable.com

Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.

UserWise

UserWise

userwise.io

Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Airship

Airship

airship.com

Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

Truepush

Truepush

truepush.com

Truepush aracını kullanarak sınırsız ücretsiz push bildirimleri gönderin ve push reklamlardan para kazanın. Push reklamlarımızla web sitenize ek gelir kanalı ekleyin. Truepush aracıyla kullanıcılarınızla etkileşime geçerek ayda 1200$'a kadar tasarruf edin.

ngrow

ngrow

ngrow.ai

Yapay Zeka Anlık Bildirimleri ile Elde Tutmayı Artırın. SDK içermeyen tek anlık bildirim istihbarat platformu.

Knock

Knock

knock.app

Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.

Upsight

Upsight

upsight.ai

Upsight, portföyünüzdeki geliri en üst düzeye çıkarmak ve performansı artırmak için çok kanallı analizleri, entegre pazarlama araçlarını ve reklam optimizasyonunu birleştirir.

Unifonic

Unifonic

unifonic.com

Unifonic is a customer engagement platform that enables organizations to delight customers with remarkable omnichannel experiences. It streamlines conversations at every touchpoint throughout the customer journey by unifying communication channels, messaging apps, and chatbots. Unifonic’s solutions ...

Push Monkey

Push Monkey

getpushmonkey.com

Native Mobile and Desktop Push Notifications for Chrome, Safari and Firefox. Easiest way to notify your loyal readers about new content

Pushify.com

Pushify.com

pushify.com

Pushify, kullanıcılarınızı saat dilimlerine göre farklı sınırlar arasında hedefleyebileceğiniz bir kontrol paneli sağlar. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki kullanıcıları en aktif oldukları anda hedefleyin.

NotificationAPI

NotificationAPI

notificationapi.com

NotificationAPI is the FASTEST way to implement notifications (email, in-app, etc.) in your product. It comes with all the necessary integrations under the hood, visual notification editors and SDKs that let you create and integrate new notifications into your product in minutes.

Nashpush

Nashpush

nashpush.com

Nashpush is a powerful and user-friendly push notification sending platform that enables businesses worldwide to reach, engage and retain their audience with timely sent personalized trigger push notifications. Powered by superior architecture, Nashpush is designed to scale with your business and bu...

MonRays

MonRays

monetizationrays.com

MonRays is the SaaS platform market-leading self-serve customer engagement solution for Push Notifications with simple and convenient code integration. Why do clients love to work with us? 🔷PUSH 🔷... Show More INED 🔷PWA (Progressive Web Apps) 🔷INACTIVE OFFER 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷Target group 🔷T...

MaxTraffic

MaxTraffic

maxtraffic.com

Max Traffic is a complete on-site marketing solution using web push notifications, exit intent and promotional overlays.

indigitall

indigitall

indigitall.com

indigitall is an international company that is offering a SaaS Marketing Automation service that allows our customers sending enriched, segmented, interactive and location-based push notifications to their audience. We cover the full customer lifecycle, activating, converting and retaining an increa...

FoxPush

FoxPush

foxpush.com

Send instant Web push notifications to your subscribers whenever they are online, wherever they may be- Even on their mobiles! It's easy to set-up and requires no technical skills. Send push notifications to your users to boost your engagement. Get setup in 3 minutes for desktop & mobile.

FlareLane

FlareLane

flarelane.com

FlareLane is a highly personalized CRM marketing solution that leverages interactive push notifications to enhance the customer experience. We're committed to building a world-class event-based, automatic, user-friendly push notification service that improves customer retention and revenue. Learn mo...

Catapush

Catapush

catapush.com

Catapush, finansal hizmetlerin, kamu hizmetlerinin ve büyük kuruluşların müşteri iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir SaaS mobil mesajlaşma platformudur (push ve uygulama içi). Mevcut diğer alternatiflerden daha güvenilir, izlenebilir ve emniyetli olup, SMS ile karşılaştı...

WonderPush

WonderPush

wonderpush.com

Web ve Mobil için ayda 1 Euro'dan başlayan bildirimler ve pop-up'lar. WonderPush, iOS, Android ve web siteleri için anında bildirimler ve açılır pencereler sunan en hızlı platformdur. Ayarlanması kolay güçlü çözümümüz, binlerce geliştiricinin ve pazarlamacının saniyede 350.000'den fazla bildirim gön...

Subscribers

Subscribers

subscribers.com

Sitenizi terk ettikten sonra bile doğrudan sitenizin ziyaretçilerine gönderilen mesajları içeren uzun e-posta gelen kutusu sırasını atlayın. Aboneler, web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçmek ve hedeflenen web push bildirimlerini kullanarak satın almaları artırmak için oldukça etkili...

PushPad

PushPad

pushpad.xyz

Pushpad is the easiest way to add push notifications to websites and web apps. Delivers millions of web push notifications daily. Pushpad is the professional solution for web app developers and websites of any size that want to send push notifications.

Noviclick

Noviclick

noviclick.com

Noviclick, reklam kampanyaları oluşturabileceğiniz bir çevrimiçi reklam platformudur. Kaynak türlerimiz; Push trafiği, sayfa içi push ve popunder trafiği. Bunda en önemli ilkeler şunlardır: ✅ Şeffaflık ✅ Gelişmiş hedefleme seçeneklerine sahip kullanıcı dostu ve hızlı gösterge paneli ✅ Kendi geliştir...

Notix

Notix

notix.co

NOTIX is a multifunctional web and in-app push notifications service for audience engagement, user retention, and monetization. Platforms supported: Android, Web Demo: available upon request User guide: https://help.notix.co/en/ What can you do with Notix? - Re-engaging your audience - Increasing CR...

Feedify

Feedify

feedify.net

Feedify, müşteri etkileşimi araçlarının otomasyonla yönetilebileceği yalın bir kontrol paneli sağlar. Feedify, coğrafi konum, tarayıcı, cihaz, ülke, saat dilimi vb. aracılığıyla daraltılabilen bildirimler, pop'lar, anketler, geri bildirim araçları (satış öncesi ve sonrası) oluşturmanıza olanak tanır...

AutomateWoo

AutomateWoo

automatewoo.com

Powerful marketing automation for your WooCommerce store. Convert and retain customers with automated marketing that does the hard work for you. AutomateWoo has the tools you need to grow your store and make more money.

AdOperator

AdOperator

adoperator.com

AdOperator provides advertising services for affiliate marketers, ad agencies and direct advertisers to gain user activity, build new audiences and increase conversions across mobile and desktop devices. Our main ad inventory push notifications and native-in-feed (Coming soon!) advertising brings in...

NotifyVisitors

NotifyVisitors

notifyvisitors.com

Enhance the revenue and amplify the business growth with NotifyVisitors marketing automation software tools such as email marketing and SMS marketing.

Larapush

Larapush

larapush.com

LaraPush, izlenebilir anlık bildirimler göndermenize olanak tanıyan, Web Push Bildirimleri için pazar lideri, kendi kendine barındırılan bir çözümdür. LaraPush, masaüstü tarayıcılarda ve android telefonlarda ÜCRETSİZ* olarak web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarınıza ulaşmanızı sağlar. 🌀 La...

PushPushGo

PushPushGo

pushpushgo.com

Web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarla yeniden etkileşime geçin. Ücretsiz, zengin özelliklere sahip GDPR uyumlu çözümü test edin.

SmartPush

SmartPush

smartpush.ai

SmartPush, işletmelerin web push bildirimlerini kullanarak müşteri etkileşimini artırmasına yardımcı olan bir anında bildirim hizmet sağlayıcısıdır. Segmentasyon, otomatik mesajlaşma, kişiselleştirilmiş bildirimler ve gerçek zamanlı raporlama gibi özellikleri bünyesinde barındıran SmartPush, işletme...

MagicBell

MagicBell

magicbell.com

MagicBell, bir gün içinde devreye alınabilen, web, mobil ve uygulama içi için esnek bir bildirim gelen kutusudur ve sizi yüzlerce saatlik manuel kodlama ve karmaşık uygulama zahmetinden kurtarır; üstelik hepsi markanız altında. Diğer bildirim sistemlerinden farklı olarak MagicBell, kullanıcınızın te...

Pushwoosh

Pushwoosh

pushwoosh.com

Pushwoosh is the top mobile-inspired customer engagement platform for high achievers. It makes omnichannel messaging easy, allowing marketers and product managers to send push notifications, in-app messages, email, SMS, and WhatsApp from one platform. Map out and streamline your audience interaction...

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles...

Gravitec

Gravitec

gravitec.net

Hi! Welcome to Gravitec.net! A push notification service focused on automation and personalization. We believe that taking good care of your customers will only benefit you! That's why we're doing our best to keep your readers satisfied. Set up Daily and Weekly Digests that contain the most popular ...

Kumulos

Kumulos

kumulos.com

With Kumulos, marketing teams can quickly create personalized journeys that users love, turbocharging mobile app engagement and creating vocal brand advocates for life. We put your team back in the driving seat, providing them with all of the powerful marketing tools they need for greater control, f...

PushEngage

PushEngage

pushengage.com

Welcome to PushEngage, your premier partner for unlocking the full potential of web and app push notifications! At PushEngage, we empower businesses like yours to engage, re-engage, and retain customers through targeted and personalized push notifications. Whether you are looking to boost conversion...

Engagespot

Engagespot

engagespot.co

Bildirimler için Zapier. Engagespot, geliştiricilerin tek bir API ile çok kanallı ürün bildirimleri oluşturmasına yardımcı olur. Engagespot'la şunları yapabilirsiniz: * E-posta, Uygulama İçi, SMS, Push, WhatsApp, Slack vb. gibi birden fazla bildirim kanalını dakikalar içinde ürününüze entegre edin...

Atomic.io

Atomic.io

atomic.io

Yeni nesil müşteri deneyimini doğrudan uygulamanızın içinde sunun. Atomic.io, uygulama içi müşteri etkileşim aracınızdır ve müşterilerinize en güvenli kanalınız olan uygulamanız üzerinden hızlı bir şekilde son derece kişiselleştirilmiş, işlem yapılabilir mesajlar göndermenize olanak tanır. %94 okuma...

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