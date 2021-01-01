Alternatifler - Ocamba
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Courier
courier.com
Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
User.com
user.com
User.com gelişmiş bir pazarlama ve satış otomasyon yazılımıdır. Şirketlerin iç süreçlerini kolaylaştırmalarına ve işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
GoZen
gozen.io
Yapay Zekayla Desteklenen Organik Büyüme Platformu ile Satışlarınızı ve Gelirinizi 10 Kat Artırın. SEO dostu içerik oluşturarak, hedef kitle oluşturarak, etkileşimi ve satışları otomatikleştirerek işinizi Reklamlar olmadan organik olarak büyütün.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Airship
airship.com
Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Truepush
truepush.com
Truepush aracını kullanarak sınırsız ücretsiz push bildirimleri gönderin ve push reklamlardan para kazanın. Push reklamlarımızla web sitenize ek gelir kanalı ekleyin. Truepush aracıyla kullanıcılarınızla etkileşime geçerek ayda 1200$'a kadar tasarruf edin.
ngrow
ngrow.ai
Yapay Zeka Anlık Bildirimleri ile Elde Tutmayı Artırın. SDK içermeyen tek anlık bildirim istihbarat platformu.
Knock
knock.app
Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.
Leanplum
leanplum.com
Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.
Upsight
upsight.ai
Upsight, portföyünüzdeki geliri en üst düzeye çıkarmak ve performansı artırmak için çok kanallı analizleri, entegre pazarlama araçlarını ve reklam optimizasyonunu birleştirir.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic is a customer engagement platform that enables organizations to delight customers with remarkable omnichannel experiences. It streamlines conversations at every touchpoint throughout the customer journey by unifying communication channels, messaging apps, and chatbots. Unifonic’s solutions ...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Native Mobile and Desktop Push Notifications for Chrome, Safari and Firefox. Easiest way to notify your loyal readers about new content
Pushify.com
pushify.com
Pushify, kullanıcılarınızı saat dilimlerine göre farklı sınırlar arasında hedefleyebileceğiniz bir kontrol paneli sağlar. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki kullanıcıları en aktif oldukları anda hedefleyin.
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI is the FASTEST way to implement notifications (email, in-app, etc.) in your product. It comes with all the necessary integrations under the hood, visual notification editors and SDKs that let you create and integrate new notifications into your product in minutes.
Nashpush
nashpush.com
Nashpush is a powerful and user-friendly push notification sending platform that enables businesses worldwide to reach, engage and retain their audience with timely sent personalized trigger push notifications. Powered by superior architecture, Nashpush is designed to scale with your business and bu...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays is the SaaS platform market-leading self-serve customer engagement solution for Push Notifications with simple and convenient code integration. Why do clients love to work with us? 🔷PUSH 🔷... Show More INED 🔷PWA (Progressive Web Apps) 🔷INACTIVE OFFER 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷Target group 🔷T...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic is a complete on-site marketing solution using web push notifications, exit intent and promotional overlays.
indigitall
indigitall.com
indigitall is an international company that is offering a SaaS Marketing Automation service that allows our customers sending enriched, segmented, interactive and location-based push notifications to their audience. We cover the full customer lifecycle, activating, converting and retaining an increa...
FoxPush
foxpush.com
Send instant Web push notifications to your subscribers whenever they are online, wherever they may be- Even on their mobiles! It's easy to set-up and requires no technical skills. Send push notifications to your users to boost your engagement. Get setup in 3 minutes for desktop & mobile.
FlareLane
flarelane.com
FlareLane is a highly personalized CRM marketing solution that leverages interactive push notifications to enhance the customer experience. We're committed to building a world-class event-based, automatic, user-friendly push notification service that improves customer retention and revenue. Learn mo...
Catapush
catapush.com
Catapush, finansal hizmetlerin, kamu hizmetlerinin ve büyük kuruluşların müşteri iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir SaaS mobil mesajlaşma platformudur (push ve uygulama içi). Mevcut diğer alternatiflerden daha güvenilir, izlenebilir ve emniyetli olup, SMS ile karşılaştı...
WonderPush
wonderpush.com
Web ve Mobil için ayda 1 Euro'dan başlayan bildirimler ve pop-up'lar. WonderPush, iOS, Android ve web siteleri için anında bildirimler ve açılır pencereler sunan en hızlı platformdur. Ayarlanması kolay güçlü çözümümüz, binlerce geliştiricinin ve pazarlamacının saniyede 350.000'den fazla bildirim gön...
Subscribers
subscribers.com
Sitenizi terk ettikten sonra bile doğrudan sitenizin ziyaretçilerine gönderilen mesajları içeren uzun e-posta gelen kutusu sırasını atlayın. Aboneler, web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçmek ve hedeflenen web push bildirimlerini kullanarak satın almaları artırmak için oldukça etkili...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad is the easiest way to add push notifications to websites and web apps. Delivers millions of web push notifications daily. Pushpad is the professional solution for web app developers and websites of any size that want to send push notifications.
Noviclick
noviclick.com
Noviclick, reklam kampanyaları oluşturabileceğiniz bir çevrimiçi reklam platformudur. Kaynak türlerimiz; Push trafiği, sayfa içi push ve popunder trafiği. Bunda en önemli ilkeler şunlardır: ✅ Şeffaflık ✅ Gelişmiş hedefleme seçeneklerine sahip kullanıcı dostu ve hızlı gösterge paneli ✅ Kendi geliştir...
Notix
notix.co
NOTIX is a multifunctional web and in-app push notifications service for audience engagement, user retention, and monetization. Platforms supported: Android, Web Demo: available upon request User guide: https://help.notix.co/en/ What can you do with Notix? - Re-engaging your audience - Increasing CR...
Feedify
feedify.net
Feedify, müşteri etkileşimi araçlarının otomasyonla yönetilebileceği yalın bir kontrol paneli sağlar. Feedify, coğrafi konum, tarayıcı, cihaz, ülke, saat dilimi vb. aracılığıyla daraltılabilen bildirimler, pop'lar, anketler, geri bildirim araçları (satış öncesi ve sonrası) oluşturmanıza olanak tanır...
AutomateWoo
automatewoo.com
Powerful marketing automation for your WooCommerce store. Convert and retain customers with automated marketing that does the hard work for you. AutomateWoo has the tools you need to grow your store and make more money.
AdOperator
adoperator.com
AdOperator provides advertising services for affiliate marketers, ad agencies and direct advertisers to gain user activity, build new audiences and increase conversions across mobile and desktop devices. Our main ad inventory push notifications and native-in-feed (Coming soon!) advertising brings in...
NotifyVisitors
notifyvisitors.com
Enhance the revenue and amplify the business growth with NotifyVisitors marketing automation software tools such as email marketing and SMS marketing.
Larapush
larapush.com
LaraPush, izlenebilir anlık bildirimler göndermenize olanak tanıyan, Web Push Bildirimleri için pazar lideri, kendi kendine barındırılan bir çözümdür. LaraPush, masaüstü tarayıcılarda ve android telefonlarda ÜCRETSİZ* olarak web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarınıza ulaşmanızı sağlar. 🌀 La...
PushPushGo
pushpushgo.com
Web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarla yeniden etkileşime geçin. Ücretsiz, zengin özelliklere sahip GDPR uyumlu çözümü test edin.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush, işletmelerin web push bildirimlerini kullanarak müşteri etkileşimini artırmasına yardımcı olan bir anında bildirim hizmet sağlayıcısıdır. Segmentasyon, otomatik mesajlaşma, kişiselleştirilmiş bildirimler ve gerçek zamanlı raporlama gibi özellikleri bünyesinde barındıran SmartPush, işletme...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell, bir gün içinde devreye alınabilen, web, mobil ve uygulama içi için esnek bir bildirim gelen kutusudur ve sizi yüzlerce saatlik manuel kodlama ve karmaşık uygulama zahmetinden kurtarır; üstelik hepsi markanız altında. Diğer bildirim sistemlerinden farklı olarak MagicBell, kullanıcınızın te...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh is the top mobile-inspired customer engagement platform for high achievers. It makes omnichannel messaging easy, allowing marketers and product managers to send push notifications, in-app messages, email, SMS, and WhatsApp from one platform. Map out and streamline your audience interaction...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles...
Gravitec
gravitec.net
Hi! Welcome to Gravitec.net! A push notification service focused on automation and personalization. We believe that taking good care of your customers will only benefit you! That's why we're doing our best to keep your readers satisfied. Set up Daily and Weekly Digests that contain the most popular ...
Kumulos
kumulos.com
With Kumulos, marketing teams can quickly create personalized journeys that users love, turbocharging mobile app engagement and creating vocal brand advocates for life. We put your team back in the driving seat, providing them with all of the powerful marketing tools they need for greater control, f...
PushEngage
pushengage.com
Welcome to PushEngage, your premier partner for unlocking the full potential of web and app push notifications! At PushEngage, we empower businesses like yours to engage, re-engage, and retain customers through targeted and personalized push notifications. Whether you are looking to boost conversion...
Engagespot
engagespot.co
Bildirimler için Zapier. Engagespot, geliştiricilerin tek bir API ile çok kanallı ürün bildirimleri oluşturmasına yardımcı olur. Engagespot'la şunları yapabilirsiniz: * E-posta, Uygulama İçi, SMS, Push, WhatsApp, Slack vb. gibi birden fazla bildirim kanalını dakikalar içinde ürününüze entegre edin...
Atomic.io
atomic.io
Yeni nesil müşteri deneyimini doğrudan uygulamanızın içinde sunun. Atomic.io, uygulama içi müşteri etkileşim aracınızdır ve müşterilerinize en güvenli kanalınız olan uygulamanız üzerinden hızlı bir şekilde son derece kişiselleştirilmiş, işlem yapılabilir mesajlar göndermenize olanak tanır. %94 okuma...