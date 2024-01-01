WebCatalog

Alternatifler - NVivo

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.

Genially

Genially

genial.ly

Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı

Grow

Grow

grow.com

Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.

Visme

Visme

visme.co

Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.

Databox

Databox

databox.com

İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.

Grist

Grist

getgrist.com

Dünya elektronik tablolardan daha iyi bir aracı hak ediyor. Verilerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için bir elektronik tablonun esnekliğini bir veritabanının sağlamlığıyla birleştirin.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü (iAuditor) Denetimler yapın. Sorunları yakalayın. Görevleri yönetin. Açıkça iletişim kurun. Çalışma ekiplerini eğitin. Her büyüklükteki işletme, SafetyCulture ile işlerini halleder.

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Yapay Zeka ve Ağ Düşüncesini kullanarak Fikirler ve İçgörüler oluşturun. InfraNodus, bir söylemi incelemenize, okuma, yazma ve araştırma iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için metin analizini, ağ görselleştirmesini ve GPT-3 yapay zekayı birleştirir. Birden fazla içe aktarma kaynağından...

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin, kod içermeyen bir dahili araç oluşturucudur. Basit sürükle ve bırak arayüzü, herkesin siparişleri takip etmek, sorunları çözmek ve ödemeleri izlemek gibi günlük operasyonları yönetmek için ihtiyaç duyduğu araçları oluşturmasına olanak tanır.

Reportei

Reportei

reportei.com

Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.

Reportz

Reportz

reportz.io

Etkileşimli kontrol panellerini kullanarak zahmetli periyodik raporlama görevlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış raporlama aracı.

Zing Data

Zing Data

getzingdata.com

Zing Data, verileri parmaklarınızın ucuna getirerek zor soruları kolaylaştırır. Verilere mobil öncelikli görsel erişim sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes verileri kullanarak soruları saniyeler içinde yanıtlayabilir.

CloudNine

CloudNine

cloudnine.com

CloudNine, dava keşfini, araştırmalarını ve denetimlerini basitleştirmek için bulut tabanlı yazılım ve hizmetler sağlayan bir eKeşif otomasyon şirketidir.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.

DashThis

DashThis

dashthis.com

Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!

Plecto

Plecto

plecto.com

Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çize...

MSIGHTS

MSIGHTS

msights.com

Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.

InMoment

InMoment

inmoment.com

InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."

Parsedoc

Parsedoc

parsedoc.com

Parsedoc, OCR ve yapay zeka kullanımı sayesinde yapılandırılmamış metinleri yapılandırılmış verilere dönüştüren otomatik bir belge okuma ve işleme çözümüdür. Fatura ve diğer dokümanların veri giriş ekipleri tarafından yönetilmesinden kaynaklanan iş yükü azalacaktır. Bu araç, şirketinizde en çok kull...

Keatext

Keatext

keatext.ai

Daha iyi insan deneyimleri yaratmak için geri bildirimleri analiz edin. Keatext, müşteri ve çalışanın sesini günlük faaliyetlerinize getirir. Platformumuz, müşteri deneyimi, pazarlama ve İK ekiplerinin, değerlendirmeler, açık uçlu anketler ve iletişim merkezi çağrıları gibi büyük miktardaki geri bil...

Dcipher Analytics

Dcipher Analytics

dcipheranalytics.com

Dcipher Analytics, metin analitiğini genel alan uzmanları için kullanılabilir hale getiren, kod içermeyen, uçtan uca SaaS tabanlı bilgi otomasyonu ve metin analitiği platformudur. Kuruluşlar bunu müşteri geri bildirimlerini analiz ederek değer elde etmek, tüketici ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını anla...

Wonderflow

Wonderflow

wonderflow.ai

Her gün milyonlarca müşteri beğendiği, sevdiği, nefret ettiği veya değiştirmeyi dilediği ürünler hakkında yorum bırakıyor. Gündelik, sıradan FMCG ürünlerinden, birden fazla fiyat noktası ve ürün yelpazesinde düzinelerce varyasyon bulunan üst düzey satın alımlara kadar, doğru iş zekası karmaşık, zama...

Text2data

Text2data

text2data.com

Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.

RavenPack

RavenPack

ravenpack.com

RavenPack, finansal hizmetler için lider büyük veri analitiği sağlayıcısıdır. Finans profesyonelleri, büyük miktarlarda yapılandırılmamış içeriği analiz etmedeki hızı ve doğruluğu nedeniyle RavenPack'e güveniyor.

NetMiner

NetMiner

netminer.com

NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.

Labelf

Labelf

labelf.ai

Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...

MeaningCloud

MeaningCloud

meaningcloud.com

METİN ANALİZİ. Anlam Bulutu, metin madenciliği ve müşterinin sesi için pazar lideri çözümler. Metin API'mızı keşfetmek için şimdi web sitemize kaydolun

Yabble

Yabble

yabble.com

Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...

unitQ

unitQ

unitq.com

UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...

Evolution AI

Evolution AI

evolution.ai

Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...

Thematic

Thematic

getthematic.com

Thematic, ürünleri ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için herhangi bir kanaldan gelen yapılandırılmamış geri bildirim verilerini içgörülere dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen ve iş bilginizin rehberliğinde, doğru sonuçları gerçekten hızlı bir şekilde almak artık çok kolay. Tematik iht...

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...

Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...

Relative Insight

Relative Insight

relativeinsight.com

Relative Insight, markaların ve ajansların kelimelerden müşteri, hedef kitle ve rakip bilgileri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli metin analizi sunar. Platform, anket açık uçlarından, incelemelerden, müşteri hizmetleri transkriptlerinden ve çevrimiçi görüşmelerden eyleme dönüştür...

Playvox

Playvox

playvox.com

Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaştırır. ...

Lumoa

Lumoa

lumoa.me

Lumoa, GPT sunan ilk CX platformudur. Geçmişte şirketler, birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak için haftalar harcıyordu. Artık her çalışan müşterinin sesine göre soru sorabiliyor ve gerçek zamanlı yanıtlar alabiliyor. Lumoa, KPI'la...

Chattermill

Chattermill

chattermill.com

Chattermill Müşteri Deneyimi İstihbarat Platformu, işletmelerin müşteri gerçekliğinin kilidini açmasına ve müşterilerinin sesini anlamalarına yardımcı olur. Şirketler, Chattermill'i kullanarak müşterilerin ürün ve hizmetlerinden ne istediklerini, ihtiyaç duyduklarını ve beklediklerini ortaya çıkarma...

QuData

QuData

qudata.com

QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...

Gavagai

Gavagai

gavagai.io

Müşterilerinizin size ne söylediğini anlayın Gavagai, müşterilerinizin size söylediklerinden değerli müşteri bilgileri oluşturmak için çığır açan metin analizi teknolojisi sağlar. Hizmetimizi kullanarak müşteri geri bildirimlerini sürekli takip ederek müşterinizi daha iyi anlayacaksınız ve bu da an...

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