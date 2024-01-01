Alternatifler - NVivo
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...
Kittl
kittl.com
Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Litmaps
litmaps.com
Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Visme
visme.co
Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
Rose AI
rose.ai
Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.
Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
Venngage
venngage.com
Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.
Grist
getgrist.com
Dünya elektronik tablolardan daha iyi bir aracı hak ediyor. Verilerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için bir elektronik tablonun esnekliğini bir veritabanının sağlamlığıyla birleştirin.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü (iAuditor) Denetimler yapın. Sorunları yakalayın. Görevleri yönetin. Açıkça iletişim kurun. Çalışma ekiplerini eğitin. Her büyüklükteki işletme, SafetyCulture ile işlerini halleder.
InfraNodus
infranodus.com
Yapay Zeka ve Ağ Düşüncesini kullanarak Fikirler ve İçgörüler oluşturun. InfraNodus, bir söylemi incelemenize, okuma, yazma ve araştırma iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için metin analizini, ağ görselleştirmesini ve GPT-3 yapay zekayı birleştirir. Birden fazla içe aktarma kaynağından...
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin, kod içermeyen bir dahili araç oluşturucudur. Basit sürükle ve bırak arayüzü, herkesin siparişleri takip etmek, sorunları çözmek ve ödemeleri izlemek gibi günlük operasyonları yönetmek için ihtiyaç duyduğu araçları oluşturmasına olanak tanır.
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.
Aiven
aiven.io
Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.
Reportz
reportz.io
Etkileşimli kontrol panellerini kullanarak zahmetli periyodik raporlama görevlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış raporlama aracı.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data, verileri parmaklarınızın ucuna getirerek zor soruları kolaylaştırır. Verilere mobil öncelikli görsel erişim sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes verileri kullanarak soruları saniyeler içinde yanıtlayabilir.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine, dava keşfini, araştırmalarını ve denetimlerini basitleştirmek için bulut tabanlı yazılım ve hizmetler sağlayan bir eKeşif otomasyon şirketidir.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.
Trevor.io
trevor.io
Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.
DashThis
dashthis.com
Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!
Plecto
plecto.com
Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.
Vizzlo
vizzlo.com
Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çize...
MSIGHTS
msights.com
Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.
InMoment
inmoment.com
InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc, OCR ve yapay zeka kullanımı sayesinde yapılandırılmamış metinleri yapılandırılmış verilere dönüştüren otomatik bir belge okuma ve işleme çözümüdür. Fatura ve diğer dokümanların veri giriş ekipleri tarafından yönetilmesinden kaynaklanan iş yükü azalacaktır. Bu araç, şirketinizde en çok kull...
Keatext
keatext.ai
Daha iyi insan deneyimleri yaratmak için geri bildirimleri analiz edin. Keatext, müşteri ve çalışanın sesini günlük faaliyetlerinize getirir. Platformumuz, müşteri deneyimi, pazarlama ve İK ekiplerinin, değerlendirmeler, açık uçlu anketler ve iletişim merkezi çağrıları gibi büyük miktardaki geri bil...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics, metin analitiğini genel alan uzmanları için kullanılabilir hale getiren, kod içermeyen, uçtan uca SaaS tabanlı bilgi otomasyonu ve metin analitiği platformudur. Kuruluşlar bunu müşteri geri bildirimlerini analiz ederek değer elde etmek, tüketici ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını anla...
Wonderflow
wonderflow.ai
Her gün milyonlarca müşteri beğendiği, sevdiği, nefret ettiği veya değiştirmeyi dilediği ürünler hakkında yorum bırakıyor. Gündelik, sıradan FMCG ürünlerinden, birden fazla fiyat noktası ve ürün yelpazesinde düzinelerce varyasyon bulunan üst düzey satın alımlara kadar, doğru iş zekası karmaşık, zama...
Text2data
text2data.com
Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack, finansal hizmetler için lider büyük veri analitiği sağlayıcısıdır. Finans profesyonelleri, büyük miktarlarda yapılandırılmamış içeriği analiz etmedeki hızı ve doğruluğu nedeniyle RavenPack'e güveniyor.
NetMiner
netminer.com
NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.
Labelf
labelf.ai
Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...
MeaningCloud
meaningcloud.com
METİN ANALİZİ. Anlam Bulutu, metin madenciliği ve müşterinin sesi için pazar lideri çözümler. Metin API'mızı keşfetmek için şimdi web sitemize kaydolun
Yabble
yabble.com
Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...
unitQ
unitq.com
UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...
Thematic
getthematic.com
Thematic, ürünleri ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için herhangi bir kanaldan gelen yapılandırılmamış geri bildirim verilerini içgörülere dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen ve iş bilginizin rehberliğinde, doğru sonuçları gerçekten hızlı bir şekilde almak artık çok kolay. Tematik iht...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight, markaların ve ajansların kelimelerden müşteri, hedef kitle ve rakip bilgileri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli metin analizi sunar. Platform, anket açık uçlarından, incelemelerden, müşteri hizmetleri transkriptlerinden ve çevrimiçi görüşmelerden eyleme dönüştür...
Playvox
playvox.com
Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaştırır. ...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa, GPT sunan ilk CX platformudur. Geçmişte şirketler, birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak için haftalar harcıyordu. Artık her çalışan müşterinin sesine göre soru sorabiliyor ve gerçek zamanlı yanıtlar alabiliyor. Lumoa, KPI'la...
Chattermill
chattermill.com
Chattermill Müşteri Deneyimi İstihbarat Platformu, işletmelerin müşteri gerçekliğinin kilidini açmasına ve müşterilerinin sesini anlamalarına yardımcı olur. Şirketler, Chattermill'i kullanarak müşterilerin ürün ve hizmetlerinden ne istediklerini, ihtiyaç duyduklarını ve beklediklerini ortaya çıkarma...
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
Gavagai
gavagai.io
Müşterilerinizin size ne söylediğini anlayın Gavagai, müşterilerinizin size söylediklerinden değerli müşteri bilgileri oluşturmak için çığır açan metin analizi teknolojisi sağlar. Hizmetimizi kullanarak müşteri geri bildirimlerini sürekli takip ederek müşterinizi daha iyi anlayacaksınız ve bu da an...