Alternatifler - Nureply
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
ConvertKit
convertkit.com
Blogunuzu ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan e-posta pazarlama araçlarını ve otomasyonu edinin. 100.000'den fazla yaratıcıya katılın ve ConvertKit'i bugün deneyin.
SuiteDash
suitedash.com
Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Systeme
systeme.io
Systeme.io, çevrimiçi işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. ÜCRETSİZ hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın!
Podia
podia.com
Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Yüksek dönüşüm sağlayan e-postaları 10 kat daha hızlı yazın. Yazarak sayısız saatler kazanın. Yüzlerce farklı e-posta pazarlama kampanyası, damla, haber bülteni ve daha fazlası için saniyeler içinde güçlü bir kopya oluşturmak için yapay zekayı kullanın ⚡
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!
SendFox
sendfox.com
İçeriğinizi entegre eden e-posta kampanyaları, otomasyonlar ve açılış sayfalarıyla hedef kitlenizi büyütün.
SparkPost
sparkpost.com
Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo'nun misyonu, küçük işletmelerin son derece özelleştirilebilir uygulamalar sağlayarak müşterilerle işbirliği yapmaları için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm olmaktı.
Cakemail
cakemail.com
İnsanların istediği e-postaları iletmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar. Pazarlama ve işlem e-postaları göndermek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla ve sürekli destekle hedef kitlenizin ilgisini çekin ve işinizi büyütün.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol formları ve açılır pencereleri, web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir işlem yapmadan ayrılmalarını engellemenize yardımcı olur. E-posta listeleri oluşturmak, geri bildirim toplamak ve yatırım getirisini artırmak için bunu kullanın.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
Benchmark
benchmarkemail.com
Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
SendX
sendx.io
E-posta kampanyaları, damla pazarlama, liste büyütme, açılış sayfaları, web formları, e-posta açılır pencereleri ve otomasyon konularında size yardımcı olan e-posta pazarlama yazılımı. E-posta pazarlama hesabınızı oluşturun ve ücretsiz deneme sürümünü hemen başlatın.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail hesabınıza her yerden erişin. FreshMail'in araçlarının yanı sıra dosyalarınız ve verileriniz özel bir bulutta güvendedir ve her zaman buluşmaya hazırdır
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus ile abonelerinizi çok daha ucuza yönetin ve e-posta gönderin. Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu, güçlü analizler, geri dönen/şikayet takibi ve daha fazlası.
Replyify
replyify.com
Damla e-posta kampanya dizileri, Hesap Yöneticileri, Satış Geliştirme, Talep Yaratma, İşe Alma Uzmanları, Finansal Planlamacılar, Başkan Yardımcıları ve CEO'lar için daha fazla anlaşma yapmanın en etkili yoludur
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach e-posta pazarlama yazılımıyla kolayca profesyonel e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca alıcılarınızı mükemmel bir şekilde yönetebilir ve sezgisel raporlardan yararlanabilirsiniz.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
Workbooks
workbooks.com
İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.
Levitate
levitate.ai
Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.
mails.ai
mails.ai
Sınırsız e-posta hesabıyla ölçeklendirilmiş erişim. Mails.ai, işinizi büyütmek için akıllı, otomatik, yapay zeka odaklı e-posta kampanyaları yürütmenize yardımcı olur.
Zagomail
zagomail.com
E-posta Pazarlama ve Otomasyon Tek Bir Yerde. Hepsi bir arada e-posta servis sağlayıcısı, e-posta pazarlaması oluşturmak, otomatikleştirmek, göndermek, takip etmek ve kâr elde etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.
Sendy
sendy.co
Sendy, Amazon Simple Email Service (SES) aracılığıyla izlenebilir e-postalar göndermenize olanak tanıyan, kendi kendine barındırılan bir e-posta bülteni uygulamasıdır. Bu, teslim edilebilirlikten ödün vermeden son derece düşük bir fiyata kimliği doğrulanmış toplu e-postalar göndermenizi mümkün kılar...
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Spam'e soğuk e-postalar göndermeyi bırakın. Warmup Gelen Kutusu, birbiriyle konuşan gelen kutuları ağımız aracılığıyla e-posta gönderme itibarınızı otomatik olarak artıran bir e-posta ısınma hizmetidir.
MailReach
mailreach.co
Spam'e girmeyi durdurmak için 1 numaralı e-posta ısınma hizmeti. Otomatik pilotta e-postalarınıza pozitif ve gerçekçi etkileşim sağlayarak e-posta itibarınızı artıran e-posta ısınma hizmeti MailReach ile tanışın.
Bouncer
usebouncer.com
Harika Teknoloji ve gerçekten ilgili İnsanlarla E-posta Doğrulama ve Doğrulama Hizmeti. Kullanımı en kolay ama aynı zamanda en güçlüsü.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
iContact
icontact.com
iContact'ın iş e-posta platformuyla pazarlama e-postaları göndermek kolaydır. Dakikalar içinde kaydolmaktan e-posta göndermeye geçin. Pazarlama deneyimine gerek yok, koşul yok.
Froged
froged.com
İşletmenizi ölçeklendirmek için en iyi araçları kullanarak müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurabileceğiniz Müşteri İlişkileri platformu. Tek bir platformda en iyi Business Messenger, Bilgi Bankası, Uygulama İçi Mesajlar, Gelişmiş otomasyon ve daha fazlasından biri.
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...