Alternatifler - Nureply

Froged

froged.com

İşletmenizi ölçeklendirmek için en iyi araçları kullanarak müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurabileceğiniz Müşteri İlişkileri platformu. Tek bir platformda en iyi Business Messenger, Bilgi Bankası, Uygulama İçi Mesajlar, Gelişmiş otomasyon ve daha fazlasından biri.