Nova AI - basit ama güçlü çevrimiçi uçtan uca video düzenleme ve kayıt etme yazılımı, bilgisayar görüşü video arama motoru tarafından desteklenmektedir.

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