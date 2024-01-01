Alternatifler - Notta
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Krisp
krisp.ai
Uzak toplantılar, podcast'ler ve kayıtlar sırasında arka plan gürültüsü ve yankı olmadan HD sesin keyfini çıkarın. Krisp, gürültülü dikkat dağıtıcı unsurları önleyerek üretkenliği ve profesyonelliği artırır.
Deepgram
deepgram.com
Uygulamalarınıza Voice AI ekleyin. Startup'lardan NASA'ya kadar Deepgram API'leri her gün milyonlarca ses dakikasını yazıya dökmek ve anlamak için kullanılıyor. Hızlı, doğru, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli. Geliştiricilerin güvenle oluşturması ve daha hızlı teslim etmesi gereken her şey.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics is the world’s leading expert in Speech Intelligence, combining the latest breakthroughs in AI and ML to unlock the business value in human speech. Businesses use Speechmatics worldwide to accurately understand and transcribe human-level speech into text regardless of demographic, age, ...
OpenAI
openai.com
OpenAI is an AI research and deployment company dedicated to ensuring that general-purpose artificial intelligence benefits all of humanity. AI is an extremely powerful tool that must be created with safety and human needs at its core. OpenAI is dedicated to putting that alignment of interests first...