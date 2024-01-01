Alternatifler - Notta

Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...

Krisp

Krisp

krisp.ai

Uzak toplantılar, podcast'ler ve kayıtlar sırasında arka plan gürültüsü ve yankı olmadan HD sesin keyfini çıkarın. Krisp, gürültülü dikkat dağıtıcı unsurları önleyerek üretkenliği ve profesyonelliği artırır.

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Uygulamalarınıza Voice AI ekleyin. Startup'lardan NASA'ya kadar Deepgram API'leri her gün milyonlarca ses dakikasını yazıya dökmek ve anlamak için kullanılıyor. Hızlı, doğru, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli. Geliştiricilerin güvenle oluşturması ve daha hızlı teslim etmesi gereken her şey.

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics is the world’s leading expert in Speech Intelligence, combining the latest breakthroughs in AI and ML to unlock the business value in human speech. Businesses use Speechmatics worldwide to accurately understand and transcribe human-level speech into text regardless of demographic, age, ...

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI is an AI research and deployment company dedicated to ensuring that general-purpose artificial intelligence benefits all of humanity. AI is an extremely powerful tool that must be created with safety and human needs at its core. OpenAI is dedicated to putting that alignment of interests first...

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