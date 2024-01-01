Alternatifler - Nielsen
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
Funnel
funnel.io
Herhangi bir pazarlama veya reklam veri kaynağından veri toplanmasını destekler ve pazarlama verilerini otomatik pazarlama raporlarına dönüştürür.
Data.ai
data.ai
data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.