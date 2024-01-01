Alternatifler - Nielsen

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Looker

Looker

looker.com

Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.

Funnel

Funnel

funnel.io

Herhangi bir pazarlama veya reklam veri kaynağından veri toplanmasını destekler ve pazarlama verilerini otomatik pazarlama raporlarına dönüştürür.

Data.ai

Data.ai

data.ai

data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir bilgisayar teknolojisi şirketidir.

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