Alternatifler - NexMind
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites, hızlı ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli, SEO dostu içerik oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir içerik yazma aracıdır. Web sitesi kopyalama, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve daha fazlası gibi çok çeşitli amaçlara yönelik benzersiz ve ilgi çekici içer...
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Quickblog
quickblog.co
Quickblog, blog yazarlarının ve içerik ajanslarının, tema kodlama, düzenleme veya tasarım için saatler ve $$$ harcamadan, Google'da öncelikli sıralamaya sahip, şişkinlik içermeyen bloglar oluşturmasına yardımcı olur.
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy, pazarlamacıların, blog yazarlarının, sosyal medya yöneticilerinin ve yeni kurulan şirketlerin metin, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturmasına yardımcı olan bir AI yazma aracıdır!
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Ücretsiz AI destekli video çevirisi, dublaj, ses klonlama ve metinden konuşmaya hizmetleri. Hedef kitlenizin boyutunu 10 katına çıkarmak için bizimle 150'den fazla dile ölçeklendirin!
Gyre
gyre.pro
YouTube Live, Twitch, Instagram ve Facebook Live'a Sürekli ve Önceden Kaydedilmiş Planlanmış Canlı Yayınlar 🚀 İçerik oluşturuculara yönelik platformla Ücretsiz yayın yapmaya başlayın ▶️ Gyre.pro
CurateIt
curateit.com
Markanızı Dönüştürmek için Üretkenliği ve İçerik Seçmeyi Birleştirin İçerik oluşturucular, pazarlamacılar, araştırmacılar, okuyucular ve üretkenlik tutkunları için mükemmel bir araç. Zahmetsizce yaratın, düzenleyin, keşfedin ve paylaşın. Markanızı yükseltmek için bilgileri etkili, paylaşılabilir ve...
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
WriterX
writerx.co
WriterX, mümkün olan en iyi içeriği yazmanıza yardımcı olan hepsi bir arada içerik yazma uygulamasıdır. Trend olan içerik parçaları oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir ve kullanımı kolay arayüzü, başlamayı çok kolaylaştırır. WriterX ile internete hakim olacağınızdan emin olabilirs...
Contentware
contentware.com
ontentware, birkaç dakika içinde yüksek etkili pazarlama kampanyaları üreten yapay zeka odaklı bir hızlandırıcıdır. Bu, kampanya oluşturmanın sıkıcı, emek yoğun sürecini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Contentware'i farklı kılan şey, size ve ekibinize büyük miktarda zaman kazandıran kampanyaları...
Contentoo
contentoo.com
En iyi %10'luk serbest içerik oluşturucularla, eşsiz teknoloji ve birinci sınıf operasyonel destekle birlikte üst düzey içerik oluşturun. Contentoo, içerik oluşturucuların ilk %10'unu (uluslararası) şirketlerin pazarlama departmanlarına bağlayan bir platform olarak 2017 yılında başladı. Bugün serbes...