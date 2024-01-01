Alternatifler - Nexeo HR
ADP
adp.com
ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.
Kwork
kwork.com
Kwork, 10 dolardan başlayan sabit fiyatlı hizmetler sunan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Web geliştirme ve tasarımdan müzik oluşturmaya, SMM'ye, SEO'ya, video düzenlemeye ve daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun bir hizmet var!
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Sektörde tanınan sertifikalarla uzmanlar tarafından verilen çevrimiçi UX tasarım kursları
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Central Test
centraltest.com
Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyal...
Hone
honehq.com
Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.
Project Management Institute
pmi.org
Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...
SHRM
shrm.org
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 16...
TalentPulse
talentpulse.net
Retensa'nın eksiksiz yetenek analitiği çözümleri paketiyle Teşhis Edin, Tahmin Edin ve Devri Önleyin.
The Forem
theforem.co
CANLI KOHORT EĞİTİMİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI Forem'in kullanımı kolay platformu, öğrenme ve geliştirme liderlerinin aynı anda 10-10.000'den fazla çalışanı eğitmesine olanak tanır.
Talaera
talaera.com
Küresel ekipler için iş İngilizcesi eğitimi. Uluslararası iş yeriniz için kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı öğrenme çözümleriyle Talaera, farklı kanallar, saat dilimleri ve kültürler genelinde hızlı tempolu ortamlarda iletişim kuran profesyoneller için eğitim sunar. Ekiplerinizin iş iletişimi becer...
Learnexus
learnexus.com
Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ, mükemmel insan becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kaynakları yayıncısıdır. Şirket, kağıt üzerinde ve çevrimiçi değerlendirmeler, deneyimsel oyunlar, simülasyonlar ve tekrarlanabilir eğitim programlarını içeren çok çeşitli araştırmaya dayalı ürünler sunmaktadır.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.
StarAgile
staragile.com
2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaç...
Pryor Learning
pryor.com
40 yılı aşkın bir süredir öğrenme sektöründe lider olan Pryor, kapsamlı, uygun fiyatlı ve kullanışlı iş, uyumluluk ve güvenlik eğitimleri sunarak 11 milyondan fazla kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath, bireylerin, kuruluşların ve küresel topluluğun kalp zekasını günlük yaşam deneyimlerine dahil etmelerine yardımcı olmak amacıyla 1991 yılında Doc Childre tarafından kuruldu.
Cognician
cognician.com
Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güve...
Allevity
allevity.com
Allevity, müşterilerine sevdikleri şeyi yapmaya geri dönme özgürlüğü verir. 45 yılı aşkın bir süredir kapsamlı işveren çözümleri paketiyle gönül rahatlığı sağlıyorlar. Müşteriler, İnsan Kaynakları, maaş bordrosu, işe alım ve personel alımı konularını ustaca yönetme konusunda Allevity'ye güveniyor. A...
PayEntry
payentry.com
Payentry, bordro hizmetlerini basitleştiren bir teknoloji sunar; güçlü bir işleme motoru, en sezgisel iş akışı ve kullanıcı deneyimi. En son sürümümüz NextGen, Payentry çevrimiçi bordro yazılımı platformunu daha da hızlı, daha entegre ve kullanımı daha kolay hale getiriyor. Müşterilerimizle birlikte...
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.
LEADx
leadx.org
LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid; kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veri tabanı ...
Enablo
enablo.com
Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan...