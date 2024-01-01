Alternatifler - Nexeo HR

ADP

ADP

adp.com

ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork, 10 dolardan başlayan sabit fiyatlı hizmetler sunan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Web geliştirme ve tasarımdan müzik oluşturmaya, SMM'ye, SEO'ya, video düzenlemeye ve daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun bir hizmet var!

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Sektörde tanınan sertifikalarla uzmanlar tarafından verilen çevrimiçi UX tasarım kursları

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .

Central Test

Central Test

centraltest.com

Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.

Alight

Alight

alight.com

Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyal...

Hone

Hone

honehq.com

Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...

SHRM

SHRM

shrm.org

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 16...

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

Retensa'nın eksiksiz yetenek analitiği çözümleri paketiyle Teşhis Edin, Tahmin Edin ve Devri Önleyin.

The Forem

The Forem

theforem.co

CANLI KOHORT EĞİTİMİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI Forem'in kullanımı kolay platformu, öğrenme ve geliştirme liderlerinin aynı anda 10-10.000'den fazla çalışanı eğitmesine olanak tanır.

Talaera

Talaera

talaera.com

Küresel ekipler için iş İngilizcesi eğitimi. Uluslararası iş yeriniz için kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı öğrenme çözümleriyle Talaera, farklı kanallar, saat dilimleri ve kültürler genelinde hızlı tempolu ortamlarda iletişim kuran profesyoneller için eğitim sunar. Ekiplerinizin iş iletişimi becer...

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ, mükemmel insan becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kaynakları yayıncısıdır. Şirket, kağıt üzerinde ve çevrimiçi değerlendirmeler, deneyimsel oyunlar, simülasyonlar ve tekrarlanabilir eğitim programlarını içeren çok çeşitli araştırmaya dayalı ürünler sunmaktadır.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaç...

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

40 yılı aşkın bir süredir öğrenme sektöründe lider olan Pryor, kapsamlı, uygun fiyatlı ve kullanışlı iş, uyumluluk ve güvenlik eğitimleri sunarak 11 milyondan fazla kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath, bireylerin, kuruluşların ve küresel topluluğun kalp zekasını günlük yaşam deneyimlerine dahil etmelerine yardımcı olmak amacıyla 1991 yılında Doc Childre tarafından kuruldu.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güve...

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity, müşterilerine sevdikleri şeyi yapmaya geri dönme özgürlüğü verir. 45 yılı aşkın bir süredir kapsamlı işveren çözümleri paketiyle gönül rahatlığı sağlıyorlar. Müşteriler, İnsan Kaynakları, maaş bordrosu, işe alım ve personel alımı konularını ustaca yönetme konusunda Allevity'ye güveniyor. A...

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry, bordro hizmetlerini basitleştiren bir teknoloji sunar; güçlü bir işleme motoru, en sezgisel iş akışı ve kullanıcı deneyimi. En son sürümümüz NextGen, Payentry çevrimiçi bordro yazılımı platformunu daha da hızlı, daha entegre ve kullanımı daha kolay hale getiriyor. Müşterilerimizle birlikte...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza ...

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid; kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veri tabanı ...

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan...

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