Alternatifler - Neuton.AI
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
npm
npmjs.com
npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerde...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Üretken Yapay Zeka ile Uygulamalar Oluşturun. Her yerde çalışan, üretime hazır API'lerle yapay zekayı deneyimleyin, prototipleyin ve dağıtın.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...