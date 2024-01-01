Alternatifler - Neuton.AI

npm

npmjs.com

npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerde...