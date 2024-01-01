Alternatifler - Netvibes
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Planoly
planoly.com
Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Dataminr
dataminr.com
Müşteriler, yüksek etkili olaylara ve ortaya çıkan risklere ilişkin erken sinyaller, güvenle yanıt vermek ve krizleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Dataminr'in yapay zeka platformuna güveniyor
Snoopreport
snoopreport.com
Uygulamayı yüklemeden Herkesin Instagram Etkinliğini görün. Snoopreport Instagram Etkinlik Takipçisi ile Birisinin Instagram'da Neleri Beğendiğini ve Takip Ettiğini Görün
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Exolyt
exolyt.com
İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions, herhangi biri veya herhangi bir şey hakkında markadan bahsedilen tüm bilgileri bulmak için internetin her köşesini araştırır. Marka ve medya izleme, rakip casusluğu, itibar yönetimi, web ve sosyal dinleme ve çok daha fazlası için kullanın!
Oktopost
oktopost.com
Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Halkın herhangi bir konuyla nasıl ilgilendiğini anlayın. Web ve sosyal medyadaki 7 yılı aşkın kamu katılımı verilerini analiz edin ve raporlayın.
NewsWhip Spike
newswhip.com
İletişim ekipleri için gerçek zamanlı medya izleme. Önemli olan içeriği belirlemek ve tahmin etmek için gerçek zamanlı web ve sosyal içerik akışlarını halkın katılımı verileriyle birleştirin
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
Reputation
reputation.com
Etkileşimler Dünyası Bir Eylem Platformu Gerektirir. İncelemelerden, beğenilerden, listelemelerden, yorumlardan ve tıklamalardan gelen geri bildirimleri rekabet avantajınıza dönüştürün.
Graphystories
graphystories.com
GraphyStories is supported by Facebook FBstart, the European Commission and the Belgian public-service TV & and radio broadcaster. 1. Discover Great stories. Predict the next ones. GraphyStories is a Content discovery tool : get to know the most shared articles on Facebook, Twitter, Pinterest and ...
Auris
genylabs.io
Auris' deep learning models act on streaming data to provide invaluable insights. Think infinitely larger sample size, real time results at a fraction of the cost.
Measure Studio
measure.studio
Measure Studio is a web app providing social media data intelligence and content analytics. Next generation social media content intelligence and data analytics for media, brands, and agencies. Supporting TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, and Snap Story Studio. * All of your...
Buzzilla
buzzilla.com
Buzzilla is a leading Israeli social media monitoring and analysis company. The company develops cutting edge technologies and revolutionary analysis and research methodologies which conjoin in creating advanced solutions both in the business sector and for Homeland security implementations. Buzzil...
TrendSpottr
trendspottr.com
TrendSpottr is the leading predictive trend intelligence platform for global brands, agencies and marketers. TrendSpottr predicts emerging trends, viral content and key influencers for any topic from across the social web -- hours or days before they have "trended" and reached mainstream awareness. ...
Storyclash
storyclash.com
Storyclash is the Influencer Marketing Platform that uses an unique AI-powered content technology to help brands & agencies scale their creator programs. Discover authentic creators, measure the impact of your campaigns and manage all your data in one place. Fast-growing DTCs like Wild, KoRo or Athl...
Rank Me Online
rankme.online
We are a team of motivated people from diverse backgrounds aligned to help all kinds of businesses grow in the digital space. We see customer obsession and NPS(Net Promoter Score) as the driving factors of today's brands and want to help businesses target this metric in an easier and a focused way. ...
Simplify360
simplify360.com
Simplify360 is one of the leading social customer service platforms. The company has physical presence in India and US, and has partners in APAC. The product is sold in over 100 countries directly or through partners. Simplify360 provides integrated enterprise solutions; their latest offerings are ...
QuickMetrix
quickmetrix.com
QuickMetrix is a Customer Experience Solution with specific focus on Online Reputation Management, Social Media Listening & Analytics and Consumer Insights from Social and Digital Media. QuickMetrix's superior technology B2B SaaS platform is designed for easy deployment and adoption. It is powered ...
Tubular Labs
tubularlabs.com
Tubular Labs, the social video intelligence company, is the only solution to provide a unified view of the content, interests and behaviors of audiences across YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, and more. With people presence across the United States, United Kingdom, Ukraine, and Singapore, Tub...
dlvr.it
dlvrit.com
dlvr.it provides marketing automation tools that help over 1 million businesses and professionals around the world succeed at social media. dlvr.it automates the most labor-intensive social media marketing tasks to save our users countless hours while increasing engagement across the major social pl...
Monitera
monitera.com
The digital media has become more important than ever because of wider access and a higher volume of user posts all around the world including Turkey. At the same time, the fast increase in the number of online platforms and the volume of posts make online media monitoring a challenge. Monitera was...
Zignal Labs
zignallabs.com
Zignal Labs’ real-time intelligence technology helps the world’s largest organizations protect their people, places, and position. Zignal’s AI-powered platform analyzes billions of data points in real time, accelerating mission critical decision making by empowering leaders with contextual situation...
Ubermetrics
delta.ubermetrics-technologies.com
Ubermetrics is a leading media and data intelligence platform focused on research and development. Since 2021, Ubermetrics is part of the UNICEPTA Group. Ubermetrics team develops first-class technologies and solutions to automatically detect, structure and analyse the increasing amount of publicly...
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
FollowersAnalysis is a Twitter analytics tool which fetches tweets, followers and following data of any public Twitter account, analyse that data and provide very intuitive analytics.
Konnect Insights
konnectinsights.com
Konnect Insights is a unified customer experience management platform for your brand. It is an omni-channel product that combines Social Listening, Online Reputation, Social CRM, Social Analytics, Publishing, Survey, BI Tools, Crisis Management - that unifies customer care and marketing across all c...
Atribus
atribus.com
Atribus is a Social Listening and competitive intelligence tool where you can listen, measure and analyze what is being said about your brand and connect with users, thus improving your online reputation and optimizing your communication strategies. Save time with a global vision of your social net...
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics is the market’s first AI-powered Brand Performance Cloud, providing more than 1,200 clients with the software and data they need to connect strategy with execution. Its Brand Performance Cloud helps executives launch campaigns, amplify reach, measure ROI, and benchmark brand performan...
CisionOne
cision.one
Shape the future of your brand. In real-time. To navigate today’s media landscape effectively, PR and communications teams need a new kind of platform - one that leverages the power of AI, delivers real-time media insights required to make faster, more accurate decisions, and connects them with the ...
Lucidya
lucidya.com
"Lucidya is an AI-powered social media listening tool that empowers companies with in-depth, never-before-seen customer insights." What is Lucidya? An award-winning social media intelligence platform powered byAI & big data that empowers businesses to understand and better serve their customers by ...
DataEQ
dataeq.com
DataEQ, formerly known as BrandsEye, specialises in providing large organisations with high-quality, actionable data from unstructured customer and public feedback. Founded in South Africa in 2007, and headquartered in London, DataEQ continues to expand internationally. Today, the company supports e...
YouScan
youscan.io
YouScan is an AI-powered social listening platform. It helps marketers, researchers, CX experts, and PR pros fully understand their customers by providing insights into: * What they say. * What they do. * Who they are. YouScan features: * Insights Copilot, the first conversational social listenin...