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Komisyonculuk olmadan ve yalnızca 2 aylık depozitoyla Ödeme Yapan Misafir (PG) yerine tamamen mobilyalı bir evde yaşayın. NestAway'de, paylaşımlı odalardan, tek kişilik odalardan veya tüm dairelerden, bekarlara ve ailelere yönelik kiralama seçenekleri sunuyoruz. Gelin ve 30.000'den fazla kiracıdan oluşan topluluğumuzun bir parçası olun.

Web Sitesi: nestaway.com

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