Alternatifler - 네이버 지도

Petal Maps

petalmaps.com

Petal Haritalar, Huawei tarafından HarmonyOS, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara sağlanan TomTom tabanlı bir harita hizmetidir. Yaya, araba, bisiklet ve toplu taşıma ile seyahat için uydu görüntüleri, hava fotoğrafçılığı, 3 boyutlu çevre görünümü, adım adım navigasyon, baş üstü ekranı ...