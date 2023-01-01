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Alternatifler - NationBuilder

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Gruplar belirli kişilerle ortak ilgi alanları hakkında iletişim kurulabilen yerlerdir. Aile toplantınız, iş sonrası spor takımınız veya kitap kulübünüz gibi her şey için bir grup oluşturabilirsiniz.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity, topluluğunuzu yerel ve uluslararası düzeyde büyütmek, etkinlikleri kolayca düzenlemek ve üyelerinizle tek bir yerden iletişim kurmak için mükemmel bir topluluk odaklı sosyal etkinlik platformudur.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet is a platform to organize, find, and attend group events. If you're down to meet people in your area and find new friends, you belong here.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit is an AI-powered matchmaking SaaS platform powering curated introductions at scale. Organizations can seamlessly invite audiences of choice to opt-into regular, personalized 1:1 or peer group connections and Orbiit handles all communication, matching, scheduling, feedback collection and analy...

Peatix

Peatix

peatix.com

Topluluklarınızı Gruplar aracılığıyla büyütün, Peatix'in web ve uygulamadaki güçlü araçlarını kullanarak etkinliklerinizi tanıtın ve yönetin. Basit, şeffaf, düşük ücretler. Müşteri odaklı destek.

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