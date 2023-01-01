Alternatifler - MySMS

Discord

discord.com

Discord, oyunculardan eğitime ve işletmelere kadar çeşitli topluluklar oluşturmak için tasarlanmış, Amerikan tescilli ücretsiz bir anlık mesajlaşma ve VoIP uygulaması ve dijital dağıtım platformudur. Discord, bir sohbet kanalındaki kullanıcılar arasındaki metin, resim, video ve ses iletişiminde uzma...