WebCatalog
MyMind

MyMind

mymind.org

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MyMind, İrlanda'daki ilk ve en büyük karma akıl sağlığı bakımı modelidir ve İrlanda'yı ruh sağlığı alanında yeniliklerde ön sıralara yerleştirmektedir. MyMind, 120 ruh sağlığı uzmanıyla ve farklı dillerde yüz yüze ve çevrimiçi danışmanlık ve psikoterapi sunmaktadır.

Web Sitesi: mymind.org

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