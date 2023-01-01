Ekibimiz, fikirlerinize, önerilen değişikliklere açık ve sistemi her okulun ihtiyaçlarına yaklaştırmak için günlüğün ayrıntılarını vermeye istekli, meraklı uzmanlardan oluşan bir ekiptir.

Web Sitesi: moiashkola.ua

Yasal Uyarı: WebCatalog, Моя школа ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.