WebCatalog

Alternatifler - Mouseflow

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

İnsan davranışını tahmin etmek. Sinir bilimi ve yapay zeka aracımız aracılığıyla müşteri yanıtlarını, dikkatini ve davranışını saniyeler içinde tahmin edin. Deneme yanılma yoluyla A/B testi yavaş ve verimsizdir. Harekete geçmeyi başaramayan kampanyalara bütçe harcamayı bırakın.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.

Silktide

Silktide

silktide.com

Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow is dedicated to transforming website insights. Our innovative analytics tools, including heatmaps, behavior tracking, and event analysis, empower data-driven decisions. Our user-friendly dashboard interprets user actions, enabling informed design choices for an exceptional digital journ...

RealEye

RealEye

realeye.io

Online Research Platform with Webcam Eye-Tracking. It's: - much faster and cheaper than traditional eye-tracking hardware - accurate (button size accuracy) and is used in academic studies - easy to use (customers praise us for user friendly interface) RealEye is an online tool that allows you to do:...

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession helps companies understand how their customers interact with their website through a comprehensive digital experience platform. We provide you with the necessary tools to identify user friction points, drop outs, and see insights behind every user interaction with your website. FullSessi...

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Optimise the performance of your content with the power of AI. Our predictive heatmaps instantly show you what grabs your audience’s attention first across any content, helping you to make data-inf... Show More rmed decisions, without slowing you down. • Get real-time insight that uncovers what real...

Clueify

Clueify

clueify.com

Clueify provides you with crucial performance feedback on your concepts before you launch them. Using our AI, you can predict with 92% accuracy where users will look and how they will perceive your design. It's like having hundreds of test users just a click away, but without the associated costs. F...

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Record and watch your website visitors video + website heatmaps + form analytics + surveys

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Powered by AI and validated by decades of neuroscience research, Feng-GUI delivers predictive visual analytics with actionable insights and recommendations that empower digital agencies to maximize results for their clients. https://feng-gui.com/ Since 2007, Feng-GUI service analyzed over 4 million ...

expoze.io

expoze.io

expoze.io

Meet expoze.io At expoze.io we have a clear mission: to give everyone access to the resources they need to develop their best possible creative. Our platform does just that. Our AI powered predictive eye-tracking solution expoze.io allows you to analyze any creative with amazing accuracy. For every ...

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

THE WEBSITE INTELLIGENCE PLATFORM Gain precise and instant insights into your website.  Website Statistics, Session Replays, Heatmaps, Polls, and more. TWIPLA (formerly Visitor Analytics) is an advanced yet accessible website intelligence platform with over 2.5M+ installs worldwide and a suite of ea...

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow highlights visual and logical reasons why your visitors are not turning into customers and ensure a seamless sales funnel to gain faster ROI. Reactflow playback your customer's activity recordings as a video, Compile Heatmaps, Funnel Analytics, Bugs, Console Logs and provide feedbacks whic...

Browsee

Browsee

browsee.io

Browsee - Stop Guessing , Start Acting ✔ AI Tags on sessions - With 5% of sessions, understand 100% of user issues ✔ Page Story - Get actionable insights to improve your landing pages ✔ User Board - Identify users to analyze engagement and understand their problems. Get direct session URLs in your c...

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant is a predictive artificial intelligence that visually highlights what people see, where they look first and how much of their attention is captured by specific elements of your design.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam is an all-in-one mobile app analytics platform that enables businesses to understand user behavior. UXCam started as a session replay and heatmap solution, but we realized that there are a lot of questions that qualitative data alone can't answer. So we combined the granularity of qualitative ...

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

With a quick deployment, our platform starts to ingest and visualize everything your customers experience on web, native app, and kiosk. The impact of every customer interaction is automatically quantified, every customer session can be replayed, and most importantly, all your teams can work from a ...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine is a complete marketing and analytics platform. We help you to truly understand your users and take actions by personalizing content and run A/B-tests. It's free to get started and ready to go in a few minutes.

Aqvil

Aqvil

aqvil.com

Aqvil, basit bir web analizi panosunda size tüm değerli web sitesi trafiği ölçümlerini sağlar.

cux.io

cux.io

cux.io

Ziyaretçilerinizin deneyimlerini sayılara dönüştürüyor, müşteri yolculuğu boyunca davranış kalıplarını tanıyor ve anında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlıyoruz. Artık Veri SPAM'ı yok

Capturly

Capturly

capturly.com

Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özellikler...

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion, ziyaretçinin/kullanıcının davranışının ardındaki NEDENİ bularak dönüşümdeki sıkıntılı noktaları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olan hepsi bir arada analitik uygulamadır.

WEVO

WEVO

wevo.ai

Hedef kitlenizi kullanan WEVO, dönüşüm engellerini belirleyen ve Canlı Yayın Öncesi web sitesi dönüşümünü artırmak için öneriler sunan tek araçtır. Daha doğru kullanıcı geri bildirimleriyle doğru müşteri deneyimlerini daha hızlı oluşturun.

Webmaxy

Webmaxy

webmaxy.co

Büyüyen Markalar için En Güvenilir İş Araçları. Web sitesi kullanıcılarınıza, kendilerini en rahat hissettikleri yerde, herhangi bir sorun yaşamadan, daha verimli bir şekilde ulaşın, takip edin, etkileşime geçin ve dönüştürün.

Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Inspectlet, ziyaretçilerinizin sitenizi kullanırken videolarını kaydederek onların yaptıkları her şeyi görmenizi sağlar. Sitenizdeki her fare hareketini, kaydırmayı, tıklamayı ve tuşa basmayı görün. Geleneksel analizleri unutun. İnsanların sitenizi tam olarak nasıl kullandıklarını bir daha asla mera...

LiveSession

LiveSession

livesession.io

LiveSession, oturum tekrarlarını, segmentasyonları, akıllı haritaları ve hata takibini içeren bir web analizi aracıdır.

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