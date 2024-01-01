Alternatifler - mottle
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ChatBot
chatbot.com
ChatBot ile müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin ve müşterilerinize satış yapma veya onlara yardım etme fırsatını asla kaçırmayın. Kendi sohbet robotlarınızı sıfırdan oluşturun, hiçbir teknik beceriye gerek yok!
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Botmake
botmake.io
Web siteniz için süper basit ve temiz, konuşmaya dayalı yapay zeka sohbet robotu oluşturma aracı. Kodlama yapmadan kolayca chatbot yapabilirsiniz
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.
BotStar
botstar.com
Sorunsuz bir canlı sohbetten chatbot'a çözümü aracılığıyla müşterilerle çevrimiçi etkileşim kurmanın daha fazla yolunu keşfedin. BotStar'ı bugün ücretsiz edinin!
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
SnatchBot
snatchbot.me
Devrim niteliğindeki platformumuzda çok kanallı mesajlaşma için akıllı sohbet robotları oluşturun. SnatchBot karmaşıklığı ortadan kaldırır ve müşterileriniz için en iyi chatbot deneyimini oluşturmanıza yardımcı olur. Yasal zorunluluklara uymak için sağlam yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güve...
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Userbot
userbot.ai
İnsanlar tarafından insanlar için yapılmış yapay zeka destekli bir Müşteri Deneyimi Platformundaki Userbot. Tescilli Yapay Zeka teknolojimizin gücü sayesinde, Konuşmalı Yapay Zeka arayüzlerimiz ve Dijital İnsanlarımız aracılığıyla sürükleyici ve çok kanallı bir deneyim sunabilirsiniz. Şirketler ve i...
Botsify
botsify.com
Botsify, insanların ve işletmelerin kodlamayı bilmeden kendi akıllı Chatbot'larını oluşturabilecekleri bir platformdur. İnsanlar işletmelerini herkesten daha iyi tanırlar ve iş vakaları konusunda uzman olarak SSS'ler, Müşteri desteği, form doldurma ve insanlardan veri toplama gibi görevleri otomati...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan, markaları...
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştir...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate, müşteri desteğine yönelik üretken, yapay zeka destekli bir otomasyon platformudur. Tüketici davranışındaki sürekli değişimi anladıktan sonra Kommunicate olarak, işletmelerin müşterileriyle çeşitli kanallar üzerinden 7/24 iletişim halinde kalmasına ve müşterilerin talep ettiği anda etki...
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürün...
Bot Libre
botlibre.com
Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşın...
BotSpace
bot.space
BotSpace, işletmelerin Whatsapp'ta müşteri desteğini ve katılımı otomatikleştirmesine yönelik erken aşamadaki, hızlı büyüyen bir B2B platformudur. İşletmeler, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan son teknoloji ürünü müşteri etkileşimi yazılımımız sayesinde artık kişiselleştirilmiş görüşmeler ya...
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai, müşteri desteğinde devrim yaratan ölçeklenebilir, yapay zeka destekli bir iletişim platformu olarak chatbot ortamını aşıyor. Sektör lideri olarak Ivy, yüksek öğrenim, sağlık hizmetleri, kamu ve özel sektör için özel olarak tasarlanmış yüksek IQ'lu sohbet robotu çözümleri sunarak bilgi erişim...