Alternatifler - MonkeyLearn

scite.ai

scite.ai

scite, araştırmacıların Akıllı Alıntılar aracılığıyla bilimsel makaleleri daha iyi keşfetmesine ve anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Akıllı Alıntılar, alıntının bağlamını ve alıntı yapılan iddiayı destekleyici mi yoksa karşıt kanıtlar mı sağladığını açıklayan bir sınıflandırm...