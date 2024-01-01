Alternatifler - MonkeyLearn
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
scite.ai
scite.ai
scite, araştırmacıların Akıllı Alıntılar aracılığıyla bilimsel makaleleri daha iyi keşfetmesine ve anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Akıllı Alıntılar, alıntının bağlamını ve alıntı yapılan iddiayı destekleyici mi yoksa karşıt kanıtlar mı sağladığını açıklayan bir sınıflandırm...
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
InfraNodus
infranodus.com
Yapay Zeka ve Ağ Düşüncesini kullanarak Fikirler ve İçgörüler oluşturun. InfraNodus, bir söylemi incelemenize, okuma, yazma ve araştırma iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için metin analizini, ağ görselleştirmesini ve GPT-3 yapay zekayı birleştirir. Birden fazla içe aktarma kaynağından...
AfforAI
afforai.com
Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ikinci beyniniz. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız ol...
Iris.ai
iris.ai
Araştırmanız için Güçlü Araçlar. Bilimsel metinlerin anlaşılması için dünya lideri bir yapay zeka motoru geliştirdik. Literatür incelemeleri, veri çıkarma, piyasaya arz sonrası gözetim veya kağıt veya patent gibi binlerce belgeyi içeren diğer görevlere uygulanan bu motor, hayatınızı çok daha kolayla...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Cohere
cohere.com
NLP'yi her geliştiricinin araç setinin bir parçası haline getirmek. Dil anlamanın gücünden yararlanın. Daha önce hayal edilemeyecek bir ölçekte metin oluşturmak, kategorilere ayırmak ve düzenlemek için Cohere'i kullanan geliştiricilere ve işletmelere katılın.
Enago Read
read.enago.com
RAx ile literatür analizini ve kavramayı hızlandırın - İçgörüleri keşfetmek, derlemek ve araştırmanızı kolayca düzenlemek için akıllı asistan.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
tinq.ai
tinq.ai
Tüm metin analizi ihtiyaçlarınız için tek bir API. Tinq.ai basit bir doğal dil işleme aracıdır. Projelerinizde metin analizini kolayca uygulamanıza yardımcı olur.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI herhangi bir metni oluşturmak ve yeniden ifade etmek için kullanılan bir araçtır. Yapay zekayla metin kalitesini artırmak için ReText.AI'yi kullanın.
Convai
convai.com
Oyunlarda ve sanal dünya uygulamalarında karakterlerinizi insan benzeri konuşma yetenekleriyle etkinleştirin.
Text2data
text2data.com
Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.
NetMiner
netminer.com
NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.
Labelf
labelf.ai
Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...
Yabble
yabble.com
Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...
unitQ
unitq.com
UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...
Prosa.ai
prosa.ai
Derin öğrenmeyle Endonezya Doğal Dil İşleme'ye dayalı çözümler geliştiren bir yapay zeka şirketiyiz. Odak noktamız, yenilikçi yapay zeka teknolojileri aracılığıyla işletmelerin müşterileriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasını sağlamak, operasyonları kolaylaştırmak ve iş değerini artırmaktı...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus, uygulamalarınızı ve iş akışlarınızı Generative AI'nin güçlü yetenekleriyle geliştirmenize yardımcı olan platformlar arası bir Prompt Engineering IDE'sidir. Güçlü bir oyun alanı, tüm sağlayıcılar ve LLM'ler. Cihaz senkronizasyonu, gerçek zamanlı işbirliği, tam izlenebilirlik ve çok dah...
Knots
knots.io
Zendesk'i güvenle otomatikleştirin. Knots, Zendesk için kodsuz uygulamalar veya özelleştirilmiş kod aracılığıyla sağlanabilen tek bir otomasyon çözümü sağlar. Temsilcilerinizin zamanını kolaylaştırmaya ve müşterilerinizi memnun etmeye bugün başlayın.
ADVANCE.AI
advance.ai
ASEAN Fintech, Singapur Para Otoritesi ve Singapur Fintech Birliği tarafından verilen 2023 Küresel Fintech Ödülleri'nde birinci oldu. ADVANCE.AI, kurumsal müşterilere KYC/KYB dijital kimliği, uyumluluk, dolandırıcılık önleme ve süreç otomasyonu sağlayan, Güneydoğu Asya'da lider bir uçtan uca SaaS r...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity, yapılandırılmamış verileri anlamak ve metinden bilgi çıkarmak için doğal dil işleme ürünleri ve API'ler oluşturur. Plastisite, doğal dil işlemeye yönelik yapılandırılmamış verileri ve API uç noktalarını anlamak için önceden oluşturulmuş çözümler sağlar. Yani ister hazır bir ürün arıyor ...
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilecek çok sayıda kullanıma hazır Sınıflandırıcı ve Doğal Dil İşleme hizmeti sunar: Duygu Analizi, Konu Sınıflandırma, Dil Tespiti, Öznellik Analizi, Spam Tespiti, Okuma Değerlendirmesi, Anahtar Kelime ve Metin...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...